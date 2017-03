Interview mit ehemaligem Mordermittler "Menschen sind zu allem fähig"

"Der wahre Schimanski" heißt das Buch, das Heinz Sprenger geschrieben hat. Wahrscheinlich gibt es keinen anderen Polizisten in Nordrhein-Westfalen, dem seine ziemlich skeptische Zunft gestatten würde, sich mit einem Fernsehhelden zu vergleichen. Heinz Sprenger darf das. Weil er kann.

Sprenger ist eine Legende, weil er vor zehn Jahren die Mafiamorde von Duisburg aufklärte, und auch weil er so ist, wie Götz George als Schimanski zu sein nur vorgab: schnauzbärtig, geradlinig, querköpfig, gerecht - und ein verdammt guter Ermittler.

Zur Person privat Heinz Sprenger arbeitete die Hälfte seiner Dienstzeit in Mordkommissionen in Duisburg. Von 2002 bis 2010 leitete er dort das Kriminalkommissariat 11, das für Tötungsdelikte zuständig ist. Seit Frühjahr 2015 ist er im Ruhestand.

SPIEGEL ONLINE: Herr Sprenger, glauben Sie nach 44 Jahren im Polizeidienst noch an das Gute im Menschen?

Sprenger: Ja, das tue ich. Allerdings war das nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der ich den Glauben an die Menschheit verloren hatte und von der Schlechtigkeit aller überzeugt war. Allerdings hat sich das irgendwann wieder verändert. Mir sind Menschen begegnet, die ohne Rücksicht auf ihre eigenen Bedürfnisse anderen helfen. Den Glauben an Gott habe ich allerdings nicht wiedergefunden.

SPIEGEL ONLINE: Verändert der Beruf des Polizisten die eigene Persönlichkeit?

