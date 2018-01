Mordfall Tunahan Keser Der rätselhafte Tod eines Boxers

Wenn Cemil Keser an der Stelle vorbeifährt, an der sie seinen Sohn fanden, hält er die Hand wie eine Scheuklappe vor das Gesicht, so erzählt er es. Holmmoor. Nur nicht hinschauen, hinüber zu der Raststätte, die man auf der A7 nördlich von Hamburg passiert. Anhalten, das Auto parken, aussteigen? Undenkbar, sagt der 46-Jährige. "Das würde mich kaputt machen."

Zu tief sitzt der Schmerz, zu sehr quälen die Fragen. Was geschah damals, vor einem halben Jahr? Warum musste Tunahan sterben, der Erstgeborene, 22, Profiboxer? Erschossen lag er da in einem Waldstück, das an den Rastplatz grenzt, die Leiche bereits stark verwest.

Der Fall ist bis heute ein Rätsel. Die Ermittler gehen von Mord aus. Wer ihn begangen hat, wissen sie nicht. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe teilte dem SPIEGEL mit, das Verfahren richte sich zwar seit wenigen Wochen gegen einen Beschuldigten. Es gebe aber "keinen dringenden Tatverdacht", niemand sitze in Haft. Details wollte der Sprecher nicht nennen.

Und so bleiben es Anhaltspunkte, die einen brisanten Verdacht der Familie stützen sollen: Der Schlüssel zur Tat müsse in der Boxszene liegen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.