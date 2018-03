Mordfall Kim Wall Als Raketen-Madsen seinen Krieg verlor

Die Dänen haben ihn geliebt, ihren "Raketen-Madsen", den wilden Troll, der ganz hoch hinaus wollte. Ein selbst gebautes U-Boot hatte er auch noch, genial. In diesem U-Boot ist im vergangenen Sommer etwas Schreckliches passiert, und vieles an dem Mord, für den Peter Madsen verantwortlich gemacht wird, ist rätselhaft.

Der Fall hat tragische, verrückte, grauenhafte Seiten, er ist neben Lego und Hygge zur Zeit das, was man auf der Welt aus Dänemark mitbekommt. Die internationale Aufmerksamkeit vor dem Prozess reicht bis Australien und Südafrika. Eine Frage wird immer wieder gestellt: warum? Was könnte der Raketen- und U-Boot-Bauer für ein Motiv gehabt haben, die schwedische Journalistin Kim Wall während ihrer gemeinsamen Fahrt durch die Ostsee umzubringen?

AFP Dies Foto vom 10. August 2017 zeigt Kim Wall (r.) an Bord von Madsens U-Boot

Nach einer sorgfältigen Recherche ist es möglich, sich einer ersten Antwort anzunähern: Unmittelbar vor der Tat stürzte Madsen in eine schwere Krise.

Daniel Karpantschof hat jene Tage gut in Erinnerung. "Peter war aufgewühlt, weil er die Genehmigung bekommen hatte, einen Raketenstart durchzuführen", sagt er. Raketen waren Madsens Lebensthema, schon als Jugendlicher hatte er selbst gemixten Treibstoff in ein Abflussrohr gefüllt und das Projektil hinter der Schule gezündet. Das Gelände nannte er "Cape Cosmos". Die Startgenehmigung war eigentlich eine gute Nachricht. Aber auch ein Problem. Karpantschof hat versucht, bei der Lösung des Problems zu helfen. Zum ersten Mal spricht er hier jetzt öffentlich darüber, was im vergangenen August passiert ist.

