Mordprozess Endingen Angeklagter soll auch in Österreich gemordet haben

Im Januar 2014 wurde im österreichischen Kufstein eine 20-Jährige aus Lyon vergewaltigt und ermordet. Eine Neuauswertung von Videoaufnahmen ergab: Am Tag des Mordes befand sich ein 40-jähriger Lastwagenfahrer aus Rumänien in der Nähe des Tatorts. Dies bestätigte jetzt ein ermittelnder Kriminalbeamter vor dem Landgericht Freiburg. GPS- und Mautdaten hätten die Erkenntnisse untermauert.

Catalin C. steht in Freiburg bereits wegen Verdachts der Vergewaltigung und des Mordes vor Gericht. Er hat gestanden, Anfang November vergangenen Jahres in Endingen bei Freiburg eine 27 Jahre alte Joggerin vergewaltigt und ermordet zu haben.

Die Tat in Österreich soll der Angeklagte Gerichtsangaben zufolge bereits im Gespräch mit einem psychiatrischen Gutachter eingeräumt haben. An beiden Tatorten wurden DNA-Spuren des Lkw-Fahrers gefunden. Das Urteil in Freiburg wird noch vor Weihnachten erwartet. Danach droht dem Mann ein Mordprozess in Österreich.