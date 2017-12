Zerstückelter Rentner in Berlin Der Fall des freundlichen Herrn S.

Claudia S. ist eingeschnappt. Gerade haben die Richter des Berliner Landgerichts verkündet, dass sie den Antrag der Zeugin auf Ausschluss der Öffentlichkeit ablehnen: Sie war mit dem 56-jährigen Josef S., angeklagt wegen Mordes, nicht verlobt oder verheiratet.

Außerdem interessiert sich das Gericht nicht für das Liebesleben des einstigen Paares, das durch die Mordanklage gegen Josef S. getrennt wurde: Vor etwa elf Jahren soll er den damals 80-jährigen Heinz N. erschossen haben. Anschließend zerteilte er laut Anklage dessen Leiche und lagerte sie in einer Tiefkühltruhe in der Wohnung des Opfers.

Im November begann der Prozess gegen Josef S. Der Mann mit Bauch, Bart und Lesebrille wirkt freundlich. Es ist ihm unangenehm, seine ehemalige Lebensgefährtin an diesem Ort zu sehen.

"Er hat mir sofort geholfen, ohne Fragen zu stellen"

Behutsam fragt der Vorsitzende Richter Peter Schuster Claudia S. nach ihrem Alter. "Ist schon sehr persönlich, oder?!", bekommt er als Antwort. Nachdem die 49-Jährige noch ein bisschen geschimpft hat, auf "unseren freien Staat, der Leute diskriminiert", gelingt es dem Vorsitzenden mit viel Fingerspitzengefühl, ein Gespräch aufzubauen.

Ende 1998 seien sie ein Paar geworden, berichtet Claudia S. Es war mitten in der Nacht, als in ihrer Wohnung das Wasser von der Decke tropfte. Da fiel ihr ein, dass Josef S. im gegenüberliegenden Haus wohnte. Er war im Kiez für seine Hilfsbereitschaft und sein handwerkliches Können bekannt. "Er hat mir sofort geholfen, ohne Fragen zu stellen", sagt Claudia S.

Angenehm, freundlich, immer gut drauf, tier- und kinderlieb, so beschreiben die Nachbarn den Angeklagten. Josef S. war Inhaber eines Trödelladens, handwerklicher Alleskönner, bunter Hund im Kiez. Oft trug er einen Blaumann. Die Nachbarn nahmen an, dass er viele Bau- und Reparaturaufträge hatte und regelmäßig alte Schätze in seinem Laden, auf Flohmärkten und im Internet verkaufte. Sie wollten glauben, dass S. von seiner selbstständigen Tätigkeit leben konnte. Und sie freuten sich, dass der "Joschi" faire Preise verlangte, oft sogar unentgeltlich arbeitete.

Ab und zu fragten sich die Nachbarn allerdings schon, wovon S. eigentlich lebte. Nur selten verirrten sich Kunden in seinen Laden. Die Trödelmärkte, auf denen er manchmal einen Stand betrieb, brachten nicht viel ein. Auch mit Haushaltsauflösungen wurde der Trödler nur selten betraut.

Ex-Partnerin berichtet von Spielsucht des Angeklagten

Zu Beginn ihrer Beziehung, so berichtet Claudia S., habe ihr Lebensgefährte ihr Konto leergeräumt. "Das hat zutage gebracht, dass er spielt." Bis zu seiner Verhaftung bestückte Josef S. regelmäßig Automaten mit Summen zwischen 20 und 200 Euro. Claudia S. weiß nicht, ob Josef S. jemals die Therapie gemacht hat, von der er sprach.

Es befremdet, wenn eine Frau über den Mann, mit dem sie 18 Jahre lang zusammen war, nicht einmal sagen kann, welche Ausbildungen er gemacht hat. "Wir haben unsere knapp bemessene Freizeit für andere Dinge genutzt. Da hab ich mich nicht für Arbeit, Geld und Probleme interessiert", sagt Claudia S.

Sie kann dem Gericht nur mitteilen, wie die Verbindung zwischen ihrem Freund und dessen mutmaßlichem Opfer entstand: Zwischen 2002 und 2003 zog sie in die Wohnung neben der von Heinz N.. "Wir hatten nicht viel miteinander zu tun", sagt Claudia S.

Ende 2006 jedenfalls - als Einziger weiß womöglich Josef S. das genaue Datum - starb Heinz N. in seiner Wohnung. Sein Mörder könnte ihn laut Obduktionsergebnis mit einem Elektroschocker an jeglicher Gegenwehr gehindert haben. Dann schoss er ihm über dem rechten Auge in den Kopf. Den bekleideten Leichnam zersägte er in vier Teile und hüllte diese in robuste, rote Müllsäcke. Am 30. Dezember 2006, das bestätigt eine Lieferquittung, wurde eine Tiefkühltruhe in die Wohnung von Heinz N. gebracht.

Angeklagter wollte Geld von Konto des Ermordeten abheben

Ganz unten lagerte der Kopf, darüber die beiden Beine und ganz oben schließlich der Rumpf, an dem die Arme mit rotem Klebeband fixiert worden waren. In diesem Zustand wurde der Ermordete am 9. Januar 2017 entdeckt: Ein Hausnachbar, der Heinz N. kurz vor dessen Tod kennengelernt und alsbald vermisst hatte, litt jahrelang unter modrig-muffigen Gerüchen, die seiner Meinung nach aus der Wohnung des Rentners gekommen seien. Zehn Jahre lang bemühte er sich darum, diesen Zustand abzustellen, bis es ihm schließlich gelang, die Polizei zu mobilisieren.

Bei diesem Einsatz schaute ein Beamter auch in die Tiefkühltruhe. Einen Tag nach der Leichenentdeckung wurde Josef S. festgenommen: Er wollte gerade Geld vom Konto des Ermordeten abheben.

In der Wohnung von Josef S. fanden Ermittler nicht nur Dokumente von Heinz N., sondern auch den Personalausweis, eine Kredit- und eine Krankenkassenkarte von Irma K. Sollte sie noch leben, ist sie heute 93 Jahre alt. Sie lernte Josef S. kennen, als er vor 23 Jahren noch bei seiner Mutter wohnte.

Seit dem Jahr 2000 hat niemand Irma K. gesehen, obwohl sie die Angewohnheit hatte, ihre Miete Monat für Monat bar bei der Wohnungsbaugesellschaft zu bezahlen, der sozialen Kontakte wegen. Ihre 900-Euro-Rente floss bemerkenswerterweise auf das Konto von Heinz N. Nach Ansicht der Ermittler kannten sich Heinz N. und Irma K. aber nicht - Profiteur der Rentenauszahlung war offenbar Josef S. Zusammen mit der Rente von Heinz N. hatte Josef S. so anscheinend Zugriff auf 2900 Euro im Monat.

Doch anders als bei Heinz N. ließ sich der Verbleib von Irma K. bislang nicht klären: Im Jahre 2002 wurde ihre Wohnung zwangsgeräumt. Josef S. könnte ihren Tod auch zufällig mitbekommen und ihre sterblichen Überreste unauffindbar entsorgt haben.