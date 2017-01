Prozess um ermordete Chinesin Angeklagte bricht ihr Schweigen

Im Dessauer Prozess um den Missbrauch und den Mord einer chinesischen Studentin hat die Angeklagte erstmals ausgesagt. Die 21-Jährige gab an, seit Jahren von ihrem ebenfalls angeklagten Lebensgefährten missbraucht worden zu sein. Er habe sie sehr oft zum Sex gezwungen. Er sei auch gewalttätig geworden - habe sie geschlagen, bedroht und erniedrigt.

Die junge Frau las ihre Aussagen aus einer zuvor verfassten, schriftlichen Erklärung vor. Sie brach immer wieder in Tränen aus. Ihr 21 Jahre alter Partner saß direkt neben ihr, zeigte aber keine Reaktion. Er hielt die Arme verschränkt, sein Blick war nach unten gerichtet.

Tatverdächtiger meldete sich selbst bei der Polizei

Das Paar ist wegen Vergewaltigung und Mord einer 25-jährigen chinesischen Studentin angeklagt. Die Leiche der jungen Frau war am 13. Mai in einer Grünanlage im Dessauer Zentrum gefunden worden. Die Studentin war zwei Tage zuvor joggen gegangen, aber nicht wieder zurückgekehrt. Sie starb laut Obduktion an schweren Verletzungen an Kopf und Gesicht.

Der Tatverdächtige hatte sich bei der Polizei gemeldet und eingeräumt, Geschlechtsverkehr mit der Frau und seiner Lebensgefährtin gehabt zu haben. Der Sex zu dritt sei jedoch einvernehmlich gewesen. Das spätere Opfer habe das Haus wohlbehalten verlassen.

Angeklagte räumt ein, das Opfer in Wohnung gelockt zu haben

Die Mitangeklagte bestätigte diese Version zunächst. Nun räumte sie jedoch ein, das Opfer in eine leerstehende Wohnung gelockt zu haben, wo die Angeklagten ihre Taten begangen haben sollen.

Nach Stunden trugen die Beschuldigten laut Anklage die Sterbende ins Freie. Dort sei sie ihren Verletzungen erlegen. Ihre Leiche wurde einen Tag nach der Tat gefunden.

Der Fall hatte auch für Aufsehen gesorgt, weil die Mutter des Angeklagten und dessen Stiefvater Polizisten in Dessau sind. Die Mutter war zwischenzeitlich in die Ermittlungsarbeit in dem Fall eingebunden.