Wegen dreifachen Mordes angeklagter Jan G. "Es tut mir leid, dass sie nicht mehr nach Hause kommen"

Der schmächtige, blasse Mann hat sich auf diesen Auftritt vorbereitet: Er hat die gescheitelten, an den Seiten ausrasierten Haare gekämmt, ein weißes Hemd angezogen und einen gestreiften Schlips umgebunden. Darüber trägt er eine schwarze Lederjacke. Er wirkt, als würde er als Model, Typ junger Rebell, eine Kollektion vorführen. Doch der 25-jährige Jan G. geht nicht über den Laufsteg, sondern zur Anklagebank im Landgericht Frankfurt (Oder). Seine Hände und Füße sind gefesselt. Zu seiner Rechten sitzt ein halbes Dutzend Männer in Zivil. Es soll sich um Personenschützer handeln, die Pressesprecherin weiß es nicht genauer.

Der erste Verhandlungstag dauerte keine zwei Stunden. Am Ende möchte Jan G. noch ein paar Worte sagen, obwohl er mit seinem Verteidiger Stefan Böhme vereinbart hat, dass er sich heute nicht zu den ihm vorgeworfenen Morden an seiner Großmutter und zwei Polizisten äußern wird.

"Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde", so beginnt er seine kurze Rede. "Ich kann mich nicht entschuldigen dafür, was ich gemacht habe, ich kann nur sagen, dass es mir leid tut." Mit gesenktem Blick spricht er ins Mikrofon. Er wirkt dadurch schüchtern, fast devot.

"Ich habe die beiden Polizisten menschlich nicht gekannt. Es tut mir leid, dass sie nicht mehr nach Hause, nicht mehr zum Dienst kommen. Ich hoffe, es wird nicht so schwierig für Sie", sagt G.

Ihm gegenüber sitzt die Witwe eines Polizisten. G., so hat es der Staatsanwalt in seine Anklage geschrieben, überfuhr diesen Polizisten und dessen Kollegen, als er nach dem Mord an seiner Großmutter durch die Gegend raste. Nach Vorstellung des Anklägers soll G., der zur Zeit in einem Krankenhaus untergebracht ist, entweder zeitlich unbefristet in der Forensischen Psychiatrie bleiben oder aber nach Verbüßung einer lebenslangen Haftstrafe in die Sicherungsverwahrung kommen.

Zorn auf die Großmutter

Am 28. Februar war Marianne G. 79 Jahre alt geworden. Ihr Enkel lebte nach seiner letzten Entlassung aus einem Landeskrankenhaus mit ihr in ihrem Haus im brandenburgischen Müllrose, 80 Kilometer südöstlich von Berlin. Es war morgens um 9 Uhr, G. hatte laut Staatsanwaltschaft Cannabis und Amphetamine konsumiert. Er wollte in der Wanne baden. Doch in dem komplett vermüllten Haus war auch die Badewanne nicht mehr zugänglich. G. beschimpfte seine Großmutter, dann kippte er ihr ein Honigglas über den Kopf. "Sie sollte sich waschen müssen und vorher die Wanne freiräumen", verliest Staatsanwalt Jörg Tegge.

Dann bekam die Großmutter einen Geburtstagsanruf. Weil G. meinte, dass sie dem Anrufer vom Vorfall mit dem Honig erzählte, riss er das Telefonkabel heraus. Mit Fäusten, einem Stuhl und einer Porzellanzuckerdose soll er sie geschlagen haben. Im Bad, wohin sie sich flüchtete, habe Jan G. sie getreten und gewürgt, so der Staatsanwalt.

SPIEGEL TV Magazin über den Fall Jan G. (15.10.2017)

In dieser Situation sei G. sein letztes Strafurteil bewusst geworden, sagt der Ankläger. Im November 2016 hatte das Landgericht Frankfurt (Oder) den psychisch Kranken aufgrund seiner Schuldunfähigkeit nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilen können. Stattdessen ordneten die Richter eine Unterbringung in der Forensischen Psychiatrie an. Weil ein psychiatrischer Gutachter eine positive Zukunftsprognose erstellte, entschloss sich das Gericht, die Maßnahme zur Bewährung auszusetzen.

Jan G. habe gewusst, dass diese Bewährung widerrufen wird, wenn seine Großmutter sagen könnte, wer sie so zugerichtet hat. Darum habe er Marianne G. mit ihrem 25 Zentimeter langen Lieblingsmesser in den Hals gestochen. Sie verblutete.

Gegen 10.15 Uhr fuhr G. mit dem Honda des Opfers nach Südosten, nach Beeskow. Weil er zu schnell fuhr, wollten zwei Polizisten ihn anhalten. Eine Verfolgungsjagd begann. G. raste verkehrt herum in Einbahnstraßen, befuhr Gegenfahrbahnen, nötigte andere Verkehrsteilnehmer, drängte Fahrzeuge ab, etliche wurden beschädigt.

Er versteckte sich in einem Schilfgürtel

Zwei weitere Polizisten sollten nun seine Fahrt mit einer Straßensperre beenden. Doch G. wich laut Anklage mit Tempo 140 bis 160 auf den Acker aus. Dabei erfasste er die Beamten und verletzte sie tödlich. Es war 12.45 Uhr, der Honda steckte fest.

Rasch kaperte G. ein anderes Auto. Er wollte gerade losfahren, da schlug der Polizist, der ihn bereits in Beeskow und nun zu Fuß über den Acker verfolgt hatte, mit seinem Schlagstock auf die Frontscheibe und auf G.'s linken Arm. Den Flüchtenden beeindruckte das nicht, er fuhr davon. Fünf Minuten später überschlug er sich. Das geraubte Auto blieb auf dem Dach liegen. 50 Meter entfernt entdeckten die Beamten schließlich G., der sich in einem Schilfgürtel versteckt hatte.

"Ich habe gehupt, als ich gefahren bin - die ganze Zeit", sagt G. nun nach Verlesung der Anklage ins Mikrofon. Er sah bei der Polizei ein Video, das seine Fahrt dokumentiert. "Es stimmt nicht überein, was ich in meinem Kopf habe. Es sind andere Straßen, andere Situationen in meiner Erinnerung. Deshalb kann ich nicht das Richtige dazu sagen."

Er gibt zu: "Die Polizisten hatten keine Chance, zu reagieren. Aber ich hatte auch sehr wenig Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Entscheidung oder eine Handlung wie bei Oma war. Es ist schwierig, darüber zu reden."

Eine gedrückte Stimmung herrscht im Gerichtssaal und auch auf den Fluren davor. Die Mutter von Jan G. "hat ihren Sohn und ihre Mutter verloren", wie ihr Anwalt sagt. Ihr Lebensgefährte, der stets unter seinem Stiefsohn gelitten hatte, ist gerade gestorben. Sie selbst ist an Krebs erkrankt. Mitte November soll sie im Prozess als Zeugin gehört werden (mehr zur der Familie und ihren Vorwürfen gegen die Behörden lesen Sie hier).