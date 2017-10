Mordprozess in Freiburg "Er wollte nichts mit der Polizei zu tun haben"

Zweimal wendet Herr S. seinen Blick nach rechts, als er den Sitzungssaal IV des Landgerichts Freiburg betritt. So als wolle er sich vergewissern, wer auf der Anklagebank sitzt: Hussein K., sein Pflegesohn, muss sich wegen Mordes an der Medizinstudentin Maria L. verantworten. Die Blicke seines Pflegevaters erreichen ihn nicht, Hussein K. stiert auf seine gefesselten Füße. Bis zu seiner Festnahme im Dezember lebte er im Haus der Familie S.

Frau S., eine Dolmetscherin und Yogalehrerin, hatte im Rahmen ihres Engagements für Flüchtlinge im Herbst 2015 Hussein K. kennengelernt: den angeblich Minderjährigen aus Afghanistan, der unbegleitet und ohne Papiere nach Deutschland gekommen war und Persisch spricht wie sie. Frau S. übersetzte für ihn, betreute ihn bei Behördengängen und bot ihm schließlich an, sich in ihrem Haus einzuquartieren.

Herr S. sagt vor Gericht, er habe seiner Gattin den Wunsch nicht abschlagen können. "Wie das so ist, wenn eine Frau, mit der man 33 Jahre lang verheiratet ist, sich etwas wünscht." Die beiden Söhne sind aus dem Haus, Platz genug hatten sie. Die Souterrain-Wohnung mit zwei Zimmern, eigenem Bad, eigener Küche und eigenem Eingang bot sich an - gerade für Hussein K.s "Selbständigkeit und Integration", wie Herr S. sagt.

S. hat in den Siebzigern in Freiburg studiert und promoviert, er ist Kinderarzt. Ein freundlicher Mann im blauen Sakko, mit dunkler Brille. Er und seine Frau bereiteten Hussein K. ein komfortables Leben, ließen ihm die gewünschte Freiheit und boten ihm an, bei ihnen oben zu essen und seine Wäsche zu waschen.

Fröhlich, respektvoll, freundlich

Doch Hussein K. bevorzugte das autarke Leben. So gaben sie ihm Geld für Fahrkarten, Kleidung, Essen; auch eine eigene Waschmaschine kam ins Souterrain. Und als Hussein K. fragte, ob ein Freund - auch ein Flüchtling - in das zweite Zimmer ziehen dürfe, gestatteten sie ihm auch das.

Dreimal in der Woche habe er Hussein K. im Durchschnitt gesehen, sagt Herr S. Mal vor der Schule, mal nach der Arbeit. Manchmal werkelten sie zusammen im Garten, mähten den Rasen, schnitten die Rosen. Manchmal klingelten die Jungs, weil eine Lampe kaputt war oder das WLAN nicht funktionierte.

Manchmal klopfte Herr S. auch bei den Jungs, schaute nach dem rechten. Die Wohnung sei immer ordentlich und gepflegt gewesen - wie Hussein K., der auf sein Äußeres großen Wert legte, sich zweimal im Monat komplett neu frisieren ließ und seine Freunde in Sachen Mode beriet.

Herr S. beschreibt Hussein K. am Dienstag immer wieder als fröhlichen, respektvollen, freundlichen und "erwachsenen Mann", der nur dann auf Distanz ging, wenn ihm die Gespräche zu persönlich wurden. Über seine Heimat, seine Familie habe Hussein K. nicht sprechen wollen. Er habe das akzeptiert, sagt S. "Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen."

Hussein K. habe viele Ideen gehabt, wie er seine Zukunft gestalten wolle: Tischler, kaufmännische Laufbahn, Gärtner, Flugbegleiter oder Besitzer eines Kiosks. S. riet ihm: Erst Schulabschluss und Deutsch lernen, dann auf Jobsuche gehen. Er sprach deshalb konsequent Deutsch mit seinem Gastsohn.

Inzwischen weiß S., dass Hussein K. ihn auch belogen hat. Einmal hatte er Hussein K. gefragt, woher er so gut Griechisch sprechen könne. Er habe es in Iran gelernt, antwortete K. und verschwieg dem Pflegevater, dass er im griechischen Volos in Haft saß, weil er 2013 auf Korfu eine Studentin von Klippen hinuntergestoßen hatte. Die Frau hatte schwer verletzt überlebt.

Im Nachhinein bekommen manche Begebenheiten für Herrn S. eine andere Bedeutung: Als Hussein K. nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann eine Gehirnerschütterung erlitt, wollte er diesen partout nicht anzeigen. "Er wollte nichts mit der Polizei zu tun haben", sagt Herr S. vor Gericht.

Zum Auftakt des Verfahrens hat Hussein K. gestanden, Maria L. in der Nacht zum 16. Oktober vergangenen Jahres vom Fahrrad gerissen, vergewaltigt und getötet zu haben. Er will die Tat im Rausch begangen haben und auch ansonsten die meiste Zeit nicht Herr seiner Sinne gewesen sein, sondern sich oft in Alkohol, Heroin und Marihuana geflüchtet haben.

Herr S. ist davon überzeugt, dass ihm ein derartiges Doppelleben aufgefallen wäre. "Er war immer gut orientiert und bewusstseinsklar", sagt er über Hussein K. Hätte dieser, wie er behauptet, vor und nach der Schule Drogen genommen, "ich hätte das gemerkt". "Es gab keine Anhaltspunkte für Marihuana-Konsum", sagt Herr S. Auch bei seinen Kontrollgängen durch die Souterrainwohnung habe er nichts bemerkt.

Einmal habe Hussein K. mit einem Kumpel im Garten Shisha rauchen und Musik hören wollen. Das habe er wegen der Nachbarn untersagt, erinnert sich Herr S. "Das war okay für ihn." Laut Herrn S. hatte Hussein K. nur ein Laster: Zigaretten rauchen.

Wesensveränderung nach der Tat

Hussein K. sang gerne, oft und offenbar auch gut. Auch zwei Tage nach dem Mord, als er mit Frau S. ein öffentliches Musikfest besuchte: Er stellte sich auf die Bühne und sang vor Publikum ein Lied auf Persisch. Ansonsten habe sich Hussein K. nach der Tat zurückgezogen, "die Distanz gesucht", so Pflegevater S. "Er wirkte traurig." Das sei schon beim Gehen aufgefallen, Hussein K. habe sonst einen auffallend fröhlich wippenden Gang gehabt.

Frau S. habe Hussein K. auf seine Wesensveränderung angesprochen. Er habe ihr erzählt, dass er Sehnsucht nach seiner Mutter habe; dass er zu ihr nach Iran wollte.

Hussein K. verfolgt die Befragung ohne Regung, sein Gesicht wirkt an diesem Tag noch wächserner, noch bleicher als sonst. Seinen Pflegevater blickt er nur an, wenn dieser mit dem Beantworten der Fragen beschäftigt ist. Einmal sagt Herr S.: "Tja, im Nachhinein ist man immer schlauer."