Mordprozess Mann soll Ehefrau vor Kita erstochen haben

Mit 29 Messerstichen soll ein 54-jähriger Mann seine Ehefrau in Pforzheim in Baden-Württemberg getötet haben. Deshalb steht er wegen Mordes vor dem Landgericht Karlsruhe. Die 50-Jährige sei beim Verlassen ihrer Arbeitsstätte, einer Kita, von der Attacke völlig überrascht worden, sagte die Staatsanwältin zum Prozessauftakt. "Sie rechnete nicht mit einem Angriff."

Die Frau hatte zum Tatzeitpunkt getrennt von ihrem Mann gelebt. Sie hatte die Kita laut Staatsanwältin am 17. Mai gegen 14.30 Uhr verlassen. Der Täter habe ihre Arglosigkeit ausgenutzt. Der Frau sei es noch gelungen, sich in den Eingangsbereich des Gebäudes zu flüchten. Dort sei es zu den tödlichen Stichen gekommen.

Erst als Mitarbeiter der Kita hinzukamen, habe der Mann von seinem Opfer abgelassen - und sei weggelaufen, sagte die Staatsanwältin. Die Frau sei so schwer verletzt worden, dass sie zwei Tage später an den Folgen des hohen Blutverlustes im Krankenhaus starb.

Der Angeklagte habe seiner Frau wegen der Trennung schon zuvor mit dem Tode gedroht, hieß es in der Anklageschrift. Er habe sie dann heimtückisch ermordet.

Polizisten hatten den Mann am Tag nach der Tat nach einer kurzen Autoverfolgungsfahrt in der Nähe von Pforzheim festgenommen. Der Prozess soll am 4. Dezember fortgesetzt werden. Der Verteidiger des Angeklagten will dann eine kurze Erklärung seines Mandanten vorlesen.