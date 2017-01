Flughafen München Bundespolizei verhaftet 820-Millionen-Betrüger

Die Bundespolizei am Münchner Flughafen hat einen mutmaßlichen Millionenbetrüger festgenommen. Der Italiener brasilianischer Abstammung werde seit 2004 per Haftbefehl über Interpol gesucht, teilte die Bundespolizei mit. Die Generalstaatsanwaltschaft München betreibe nun seine Auslieferung nach Brasilien. Bei dem Betrug gehe es um eine Summe von 820 Millionen US-Dollar.

Dem 60-Jährigen wurde laut dem Polizeibericht seine Reisefreude zum Verhängnis. Demnach lebte er unbehelligt in Italien. Von dort flog er am Mittwoch in die USA, wurde aber wegen fehlerhafter Papiere nach Europa zurückgeschickt. Er musste über München nach Venedig fliegen, beim Umstieg wurden die Fahnder auf ihn aufmerksam.

Der Polizei zufolge wurde der Mann in Brasilien wegen Steuerhinterziehung und Bildung einer kriminellen Vereinigung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er habe 1996 mit falschen Personalien mehrere Bankkonten eröffnet und darüber 820 Millionen Dollar illegal außer Landes geschafft. Ihm gelang die Flucht.

Den deutschen Ermittlern erzählte der Betrüger nun, er sei tatsächlich der Gesuchte - Brasilien habe ihm aber eine Amnestie zugesagt. Die Bundespolizei fand dafür keine Bestätigung.