München Sexueller Missbrauch von Joggerin - Zeugen melden sich bei Polizei

Nach dem sexuellen Missbrauch einer Joggerin in München hat die Polizei zehn Hinweise von Zeugen erhalten. Es sei aber noch keine heiße Spur darunter, sagte ein Polizeisprecher. Die 45-Jährige war am Sonntagabend in einem Waldstück an der Isar im Stadtteil Oberföhring von einem Unbekannten überfallen worden. Dabei verlor sie das Bewusstsein.

Nachdem sie wieder bei Sinnen war, meldete sie sich bei einer nahen Gaststätte. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Mordkommission übernahm wegen der Art der Tatausführung die Ermittlungen.

Der Täter soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein. Er trug nach Polizeiangaben dunkle Joggingkleidung, eine Pudelmütze und ist 1,80 Meter. Zu den Details der Tatausführung machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.