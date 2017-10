München U-Bahn-Schubser zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Nach einer U-Bahn-Schubserei in München ist ein Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht München I ordnete für den drogenabhängigen Angeklagten die Unterbringung in einer Entzugsanstalt an.

Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der heute 37-Jährige im Juni 2016 einen 87-Jährigen nach einem Wortgefecht beim Einsteigen in eine U-Bahn an der Station Marienplatz zu Fall gebracht hatte und sich des tödlichen Risikos bewusst war.

Laut der Münchner Zeitung "TZ" gab es beim Einfahren der U-Bahn Gedränge auf dem Bahnsteig. Der 37-Jährige sei demnach sauer geworden, als der Rentner ihn versehentlich an der Schulter berührte. Dem Bericht zufolge stieß er den Senior gegen die Brust, woraufhin dieser stürzte.

Schmerzensgeld für die Familie

Der 87-Jährigen schlug mit dem Kopf auf den Boden, erlitt eine Platzwunde und ein Schädelhirntrauma. Er starb drei Monate später an den Folgen. Das Gericht sprach seinen Erben ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro zu.

Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und vier Monate wegen Körperverletzung mit Todesfolge gefordert. Die Verteidigung plädierte auf zwei Jahre und elf Monate wegen fahrlässiger Tötung sowie auf Unterbringung in einer Entzugsklinik.

Der Angeklagte hatte sich schon zu Prozessbeginn entschuldigt: "Ich wollte zu keiner Zeit, dass das so ausgeht und dass das passiert." Die Reue wirkte sich laut Gericht strafmildernd aus.

Es sei sicher nicht seine Absicht gewesen, den älteren Mann zu verletzen oder zu töten - aber er habe es billigend in Kauf genommen, hieß es bei der Urteilsbegründung. Die Verteidigung will nun prüfen, ob sie Rechtsmittel einlegen will. Das Urteil (Az.: 1Ks 128 Js 200729/16) ist noch nicht rechtskräftig.