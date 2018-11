Prozess gegen früheren SS-Mann Johann R. erklärt sich - und wirft nur mehr Fragen auf

Von dem hundertfachen Mord, zu dem Johann R. im KZ Stutthof Beihilfe geleistet haben soll, will er nichts mitbekommen haben. Der ehemalige SS-Mann sagt es an diesem Dienstag vor dem Landgericht Münster nicht selbst. Er lässt seinen Verteidiger Andreas Tinkl seine Einlassung verlesen. Sie ist 17,5 Seiten lang. Viel wird darin angerissen, wenig im Detail ausgeführt.

In seiner Darstellung ist Johann R. ganz unfreiwillig bei der SS gelandet. Die Aussage des 94-Jährigen endet mit den Worten: "Ich bin kein Nazi, war nie einer und werde auch in der wenigen Zeit, die mir vielleicht noch zu leben bleibt, nie einer sein." In acht Tagen wird R. 95.

Es ist eine geschickt formulierte Einlassung. Anders als Oskar Gröning, der sogenannte Buchhalter von Auschwitz, kann sich Johann R. nicht in seinen Erinnerungen verlieren oder in Nazijargon verfallen, wie es Gröning in seinem Prozess vor dem Landgericht Lüneburg passiert war. Einen unmittelbaren Eindruck von der Persönlichkeit des Angeklagten ermöglicht diese vom Anwalt vorgetragene Aussage allerdings nicht.

Während Verteidiger Tinkl die Einlassung vorliest, scheint sein Mandant gegen die Tränen anzukämpfen. Mit einem Stofftaschentuch wischt Johann R. sich immer wieder über die Augen. Es bleibt unklar, was genau ihn zu Tränen rührt. Sein Verteidiger liest weiter, immer weiter, eine Dreiviertelstunde lang.

Aufgewachsen in Rumänien, wurde Johann R. im April 1942 im Alter von 18 Jahren als sogenannter Volksdeutscher zum Wehrdienst einberufen. Er habe sich nicht freiwillig zur SS gemeldet, sondern sei "unter Zwang" eingezogen worden. In Viehwaggons seien er und Hunderte andere nach Deutschland transportiert worden. "Ich wollte ganz sicher nicht eingezogen und nach Deutschland abtransportiert werden. Ich wollte bei meiner Familie bleiben", lässt R. mitteilen.

"Natürlich schäme ich mich dafür"

Sie seien dann zunächst nach Debica bei Krakau gekommen. An "Quax, der Bruchpilot", einen Film mit Heinz Rühmann, kann er sich noch erinnern, der ihnen dort auf einem Truppenübungsplatz zur Begrüßung gezeigt worden sei. In Debica habe er auch erstmals Gefangene gesehen, die "wirklich sehr elend" ausgesehen hätten. Er selbst habe versucht, sich in sein Schicksal zu fügen. Zugleich sei es ihm "als christlich erzogener Mensch" sehr schwer gefallen, zu denen zu gehören, die "so mit Menschen umgingen". Was Johann R. mit "so" meint, führt er nicht aus. "Natürlich schäme ich mich dafür, dies alles so hingenommen zu haben", trägt sein Anwalt für ihn vor.

SS-Mann Johann R. wurde 1942 ins KZ Stutthof versetzt. Dort soll er bis September 1944 als Mitglied der 3. Kompanie des SS-Totenkopfsturmbanns für die Bewachung des Lagers und die Beaufsichtigung der Arbeitskommandos außerhalb des Lagers zuständig gewesen sein, zuletzt im Rang eines SS-Sturmmannes. An seinen Kompanieführer hat R. nur die besten Erinnerungen. Dieser habe ihn geschont, da er ihn möglicherweise an seinen verstorbenen Sohn erinnert habe.

Als einer der Jüngsten unter den SS-Männern habe er von seinen Kameraden den Spitznamen "Bubi" bekommen. Und er habe häufig am beliebtesten Wachposten Dienst gehabt, direkt am Eingang des Lagers. "Unbeliebt" sei hingegen der Posten nahe des Krematoriums gewesen, "der Gestank hätte niemandem verborgen bleiben können". Dies sei "emotional sicher der schwierigste Posten" gewesen.

In seiner Darstellung bleibt Johann R. zu allem auf Distanz. Aktive Handlungen schildert er kaum. Den "grauenvollen Zustand" der KZ-Insassen habe er durchaus wahrgenommen. Sie seien sehr abgemagert gewesen. Doch dass sie systematisch erschossen, Hunde auf sie gehetzt, sie in der Gaskammer ermordet wurden, davon sagt er nichts.

Das KZ Stutthof habe er für ein Strafgefangenenlager gehalten, so die Angaben des Angeklagten. Dass die vielen Toten kein Zufall waren, sei ihm erst hinterher bewusst geworden. "Von systematischen Tötungen habe ich damals persönlich nichts mitbekommen", lässt Johann R. vortragen. "Auch die Existenz einer Gaskammer war mir nicht bewusst." Die Gaskammer habe er für eine "Entlausungskammer" gehalten.

Dutzende Fragen folgen

Das Schicksal der Häftlinge sei ihm nicht gleichgültig gewesen. Es sei ihm schwergefallen, "mit alledem klarzukommen". Unter seinen Kameraden habe er sich nie getraut, offen zu reden: "Ich lebte in der Angst, dass ich dann vielleicht selber den Unmut der Nazis auf mich ziehen könnte."

Johann R. ist an diesem Tag in vergleichsweise guter körperlicher Verfassung. Der 94-Jährige hält zweieinhalb statt nur zwei Stunden Verhandlung durch. So bleibt Zeit für die Fragen des Gerichts, der Staatsanwaltschaft und der Nebenklagevertreter. Es sind eine Menge Fragen. Die Prozessbeteiligten diktieren sie, Verteidiger Tinkl schreibt sie auf.

Es sind Fragen wie die des Vorsitzenden Richters Rainer Brackhane: "Herr Dr. R., wenn Sie von vielen Toten sprechen, die ins Krematorium gekommen seien, über wieviele Tote reden wir da? Wie sind diese Menschen zu Tode gekommen?" Und der Beisitzende Richter fragt, wie R. seine Rolle im NS-Regime gesehen habe. "Wie standen Sie der NS-Ideologie allgemein gegenüber?" Dutzende weitere Fragen folgen.

Ob die Zeit bis zum nächsten Verhandlungstermin ausreicht, um mit Johann R. die Antworten zu formulieren, bleibt abzuwarten. Das Gericht geht davon aus, die Verteidigung ist skeptisch.