Die Feuerwehr hat in Münster bei einem Einsatz in einer Garage eine Hanfplantage entdeckt. Zeugen hatten die Einsatzkräfte gerufen, nachdem ihnen eine Explosion und ein Brand in einer Garage aufgefallen war.

Die Feuerwehrleute hatte zunächst einige Probleme, an den Brandherd zu gelangen: Den "Westfälischen Nachrichten" zufolge mussten sie zunächst eine Stahltür aufhebeln, während ein zweiter Angriffstrupp über einen Hinterhof und ein Dach gegen den Brand vorging - auch eine Drehleiter war im Einsatz.

Die Feuerwehr lösche den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude, es gab keine Verletzten. Unklar ist laut Polizei, wie es zu dem Brand kam. Nicht bekannt ist auch, wem die etwa 20 Hanfpflanzen gehören.