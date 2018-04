Tja, was nun? Da rast ein Mann mit seinem Kleinbus in eine friedlich in der Sonne sitzende Menschenmenge, tötet zwei Menschen, verletzt ein paar Dutzend weitere, erschießt sich schließlich selbst. Das ist fürchterlich - unabhängig davon, wo und warum das geschehen ist.

Unabhängig davon, wo und warum? Nicht wirklich: Jeder Anschlag eines islamistischen Terroristen führt zu einer hitzigen Debatte über muslimische Zuwanderer, über den Islam als Religion, über Leitkultur und Heimat. Ganz vorn dabei sind stets Vertreter jener Partei, die im Deutschen Bundestag rechts außen sitzt. Diesmal lagen sie auf groteske Art und Weise daneben.

Nicht Islam und Migration führten zur Todesfahrt des Westfalen Jens R., sondern psychische Probleme. Der 48-jährige Amoktäter, so viel ist inzwischen klar, litt seit Jahren unter seelischen Erkrankungen. Die logische Konsequenz wäre, dass Politiker und andere Tonangeber nun über Präventionen, Therapien und die Vereinsamung vieler Mitglieder unserer Gesellschaft diskutieren.

Falls Sie diese Debatte jetzt googeln wollen: Das wäre vergeblich.

Dabei müsste eine solche Diskussion seit Langem geführt werden - und selbstverständlich nicht nur deshalb, weil nun ein einzelner Kranker große mediale Aufmerksamkeit erfährt. Und natürlich darf es nicht darum gehen, psychisch kranke Menschen zu stigmatisieren - oder Verständnis für Gewalttäter mit solchen Erkrankungen zu wecken.

Hassen ist so schön einfach

Es geht darum, Verständnis für ein Problem zu entwickeln, dessen beängstigende Dimension sich am Beispiel der Volkskrankheit Depression zeigt: Weltweit leben der Weltgesundheitsorganisation zufolge mehr als 320 Millionen Menschen mit Depressionen, Tendenz steigend. Psychische Krankheiten sind ein Massenphänomen, auch in Deutschland - und darüber könnten, ja sollten wir diskutieren.

Das ist angesichts des Amoklaufs von Jens R. eine sehr heikle Aufgabe, die intellektuell und emotional herausfordert: Es ist schwierig, zwischen einer Tat und dem Täter zu differenzieren. Es ist schwierig, sich angesichts der trauernden und leidenden Betroffenen ausgerechnet mit den Problemen des Täters intensiv zu befassen. Es ist schwierig, auch nur in Betracht zu ziehen, dass ein Amoktäter womöglich selbst auch Opfer war. All das ist schwierig - zumal es eine sehr viel unkompliziertere Möglichkeit gibt, das Geschehen zu verarbeiten.

Mit Hass.

Es ist eben wunderbar einfach, andere Menschen für alles mögliche verantwortlich zu machen. Oder die Regierung, eine eingebildete zionistische Weltverschwörung, den Islam. Dass der Islam als Religion direkt für den Amoklauf von Münster verantwortlich sein soll, wird nun in rechten Zirkeln auch allen Ernstes diskutiert - weil Jens R. sich ja lediglich die Vorgehensweise islamistischer Attentäter abgeschaut habe. Das ist so grotesk, dass es fast tragikomisch ist.

Diejenigen, denen dämmert, dass für die Amokfahrt von Münster am Ende womöglich schlichtweg ein psychisch Kranker verantwortlich ist, haben derweil andere Scheindebatten wiederentdeckt: Die einen fordern mehr Betonpoller in deutschen Innenstädten, die anderen mehr Polizisten und Verfassungsschützer.

Was bislang kein maßgeblicher Politiker fordert: mehr Kassensitze für Psychotherapeuten, eine Enttabuisierung psychischer Krankheiten oder einen aufmerksameren Umgang miteinander gerade in der Anonymität von Großstädten. Vielleicht, weil solche Forderungen weder Schlagzeilen bringen noch einen Feind definieren?

Ach ja, eine Gemeinsamkeit zwischen Muslimen und psychisch Kranken gibt es dann übrigens doch - beide dürfen nicht unter Kollektivverdacht gestellt werden: In Deutschland leben Millionen Muslime und Millionen Depressive. Aber nur sehr, sehr wenige dieser Menschen werden zu Gewalttätern.