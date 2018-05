Prozess in London Mutmaßlicher IS-Anhänger rief zu Anschlag auf Prinz George auf

Husnain R. hat vor einem Londoner Gericht gestanden, zu einem Terroranschlag auf Prinz George aufgerufen zu haben. Der vier Jahre alte Sohn von Prinz William und Herzogin Kate besucht im Stadtteil Battersea eine Privatschule. Die Anklage wirft R. vor, ein Foto des Prinzen sowie die Adresse der Schule in der Nachrichten-App Telegram geteilt zu haben.

R. ist unter anderem wegen Vorbereitung einer terroristischen Straftat angeklagt. Er habe nach Syrien reisen und sich dort dem IS anschließen wollen, so die Staatsanwaltschaft. R. arbeitete laut Anklage auch an einem Online-Magazin mit Tipps für potenzielle Einzeltäter, die Anschläge planen.

Das Urteil gegen R. soll am 28. Juni verkündet werden. Der Angeklagte, der am Donnerstag vor dem Londoner Gericht mit langem Bart erschien, soll außerdem zu Attacken mit vergifteter Eiscreme und zu Anschlägen auf Fußballstadien aufgerufen haben. Der arbeitslose Web-Designer war im vergangenen November festgenommen worden.