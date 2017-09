Netflix-Serie "Narcos" Location-Scout in Mexiko ermordet

Die Netflix-Serie "Narcos" erzählt die brutale Geschichte der skrupellosen kolumbianischen Drogenmafia. Für die vierte Staffel war der Location-Scout Carlos Muñoz Portal in Mexiko auf der Suche nach geeigneten Schauplätzen - dabei ist er offenbar selbst Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der 37-Jährige wurde tot in seinem Auto aufgefunden - mit zahlreichen Schussverletzungen.

En parajes #Edomex, Carlos Muñoz Portal (37), buscaba locaciones para serie @NarcosNetflix . Fue encontrado muerto, por balas, en automóvil pic.twitter.com/Dbn6brJp1w — Julio Astillero (@julioastillero) 16. September 2017

Muñoz Portal war schon für einige Hollywoodproduktionen auf Schauplatzsuche: Unter anderem für den James-Bond-Film "Spectre" und "The Fast and the Furious".

Örtlichen Medien zufolge sei er bereits am Montag in einer als gefährlich geltenden Gegend rund 60 Kilometer außerhalb von Mexiko-Stadt gefunden worden. Das Motiv der Tat ist bislang unklar. Die Region nahe der Grenze zum Bundesstaat Hidalgo ist für ihre hohe Mordrate bekannt.

Netflix teilte mit, über den Tod von Carlos Muñoz Portal informiert zu sein. Er sei ein hoch angesehener Location-Scout gewesen. Die genauen Umstände seines Todes seien noch nicht bekannt, die Behörden untersuchten den Fall.

Die viertel Staffel von "Narcos" soll sich mit den Ursprüngen des Drogenkartells Juarez beschäftigen. Der Tod von Muñoz Portal löste nun Zweifel daran aus, ob Netflix an dem Drehplan festhalten wird.