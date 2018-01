Neubrandenburg 18-jähriger Radfahrer von Zug erfasst und getötet

Auf einem Bahnübergang in Mecklenburg-Vorpommern ist ein 18-jähriger Radfahrer von einem Zug erfasst und getötet worden. Der junge Mann habe die Gleise in Neubrandenburg überquert und den in Richtung Neustrelitz fahrenden Regionalzug übersehen, teilte die Polizei mit.

Demnach war der Bahnübergang nicht mit Schranken, sondern mit versetzten Sperrgittern gesichert. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Neubrandenburgers feststellen können. Die Fahrgäste blieben unverletzt.

Die Bahnführerin kam mit einem Schock in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall war die Bahnstrecke rund zwei Stunden lang gesperrt.