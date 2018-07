Prozess in Neubrandenburg 80-Jähriger gesteht tödliche Schüsse auf Anwältin

In Neubrandenburg hat der Mordprozess gegen einen Rentner mit einem Geständnis begonnen. Der 80-Jährige räumt ein, eine Rechtsanwältin getötet zu haben. Die Schüsse seien während einer Auseinandersetzung gefallen, sagte der Mann vor dem Landgericht. Es tue ihm leid.

Hintergrund der Tat war demnach ein Streit zwischen dem Ehemann und dem Angeklagten, wobei das spätere Opfer ihren Mann als Anwältin vertrat. Nach Angaben des Gerichts ging es um eine sechsstellige Summe, die dem 80-Jährigen in einem Zivilprozess zugesprochen worden war, die er aber nicht erhalten hatte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Rentner Mord aus Heimtücke vor. Er soll die 67-jährige Juristin am 1. Februar in Waren an der Müritz mit drei Schüssen getötet haben und geflohen sein. Der Mann wurde noch am Tatabend in seiner Wohnung festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft liegen umfangreiche Spuren und Indizien vor, die ihn belasten.