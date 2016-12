Auschwitz-Prozess in Neubrandenburg Befangenheitsanträge gegen Richter abgelehnt

Der Prozess gegen einen ehemaligen SS-Sanitäter aus dem Konzentrationslager Auschwitz am Landgericht Neubrandenburg kann neu starten. Wie ein Sprecher des Gerichts sagte, wurden sechs Befangenheitsanträge gegen Richter in diesem Verfahren als unbegründet abgelehnt. Dem 96 Jahre alten Beschuldigten wird Beihilfe zum Mord in Tausenden Fällen vorgeworfen.

Der Mann arbeitete laut Anklage 1944 einen Monat lang als KZ-Sanitäter in Auschwitz. In der Zeit sollen dort 3681 Deportierte in Gaskammern getötet worden sein. Dem Ex-Landarbeiter aus der Nähe von Neubrandenburg wird vorgeworfen, sich in die Lagerorganisation eingefügt und die Vernichtung von Leben so befördert zu haben. Die Verteidigung bestreitet eine Schuld des Mandanten.

Der Prozess hatte im September begonnen, es wurde aber nur die Anklage verlesen. Im Oktober platzte der Prozess - unter anderem wegen der vielen Befangenheitsanträge. Staatsanwälte und Nebenkläger hatten vor allem Richter Klaus Kabisch mangelnde Objektivität vorgeworfen. Rechtsanwalt Thomas Walther warf Kabisch im Interview mit SPIEGEL ONLINE vor, die Beweisaufnahme zu sabotieren.

Die Befangenheitsanträge waren demnach eine Art letzter Versuch, das Verfahren aus Sicht der Nebenkläger noch zu retten. "Mit einem anderen Vorsitzenden könnte man ein gerechtes Verfahren erwarten", sagte Walther im Oktober.

Der Prozess soll nun Anfang 2017 neu beginnen - in bisheriger Besetzung.