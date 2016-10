Kindstod von 1974 Staatsanwaltschaft geht im Fall Erna F. in Revision

Der Kindsmord-Prozess um einem 42 Jahre zurückliegenden Fall aus der DDR geht in die Verlängerung: Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt an der Oder hat nach eigenen Angaben Revision eingelegt. Das Landgericht Neuruppin hatte vergangene Woche die 74-jährige Erna F. vom Vorwurf des Mordes freigesprochen.

Die Mutter war angeklagt, in der Nacht zum 5. November 1974 in ihrer damaligen Wohnung in Schwedt ihren achtjährigen Sohn mit Gas vergiftet und ihn zum Sterben in sein Kinderbett gelegt zu haben. Die Staatsanwaltschaft sprach in diesem Zusammenhang von einem "fast perfekten Verbrechen".

Das Gericht hatte in seiner Urteilsbegründung ausgeführt, dass die Argumentationskette der Staatsanwaltschaft nicht stichhaltig genug sei. Das Gericht wisse nicht, was in der Nacht tatsächlich passiert sei, sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann und sprach die 74-Jährige frei.

Ein Rechtsmediziner hatte seinerzeit einen Unfall als Todesursache ausgeschlossen und vor Gericht eine Kohlenmonoxidvergiftung des Jungen bestätigt. In der DDR war das Todesermittlungsverfahren eingestellt worden. Aufgrund einer anonymen Anzeige kam es zu einem neuen Verfahren. Die Angeklagte hatte vor Gericht vehement ihre Unschuld beteuert. "Ich habe das nicht getan!", hatte sie gesagt.