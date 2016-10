Urteil 42 Jahre nach Kindstod Von der Wahrheit weit entfernt

Der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann weiß, dass sich viele der zahlreichen Zuhörer ein anderes Urteil gewünscht hätten, als den Freispruch, den er vor dem Landgericht Neuruppin für die Angeklagte Erna F. verkündet. "Unsere Erkenntnisse reichten für eine Verurteilung nicht aus", sagt Lechtermann, "wir wissen nicht, was in der Nacht tatsächlich passiert ist."

Für einen Moment wirkt die 74-jährige Angeklagte so, als ob sie vor Erleichterung in Tränen ausbrechen wolle. Rasch fasst sie sich wieder, folgt mit eingefrorener Mimik den Ausführungen des Vorsitzenden. Der betrachtet ein letztes Mal in diesem Prozess die Ereignisse der Nacht vom 4. auf den 5. November 1974 im brandenburgischen Schwedt.

Damals lebte Erna F., gerade zum zweiten Mal geschieden, Chefsekretärin der Forschungsstelle des Bau- und Montagekombinates Ost, mit ihren drei Kindern in einem Plattenbau: Mit der 12-jährigen Carmen, dem achtjährigen Mario und der vierjährigen Martina.

Morgens um 5.45 Uhr lag der tote Junge in seinem Erbrochenen. Eine Obduktion ergab, dass er eine tödliche Dosis Kohlenmonoxid eingeatmet hatte. Das sind "die zwei Punkte, die nicht wegzudiskutieren sind", so der Richter. Aber schon die nächste Frage sei schwierig: "Kam das Gas zum Kind oder das Kind zum Gas? Da gerät man in den Bereich der Spekulation."

Verwendete die Angeklagte einen Schlauch? Eine Manipulation am Herd hatte ein Ingenieur kurz nach dem Vorfall ausgeschlossen. Befand sich das Gas in einer Tüte? Eine eher ungeeignete Methode, meinte der vom Gericht beauftragte Rechtsmediziner. Stand der Gashahn nachts offen und entließ das Gift in Marios Zimmer? Dann hätte es im ganzen Haus nach faulen Eiern riechen müssen.

Also inhalierte Mario das Gas wohl eher in der Küche, so wie es Staatsanwältin Anette Bargenda angeklagt hatte. Die Version der Ermittler: Erna F. habe dem Kind zwei Stunden vor seinem Tod ein Schlafmittel verabreicht, möglicherweise zusammen mit Rosinen. Dann habe sie den schlafenden Sohn vor der Gasquelle und später in seinem Bett abgelegt.

Fahrlässige Tötung ist mittlerweile verjährt

Das Gericht sieht noch ein anderes Szenario: Mario hatte sechs Jahre zuvor miterlebt, wie seine Eltern bei einem schweren Autounfall verletzt wurden. "Möglicherweise hatte das Kind nach diesen Ereignissen keinen guten Nachtschlaf", so der Vorsitzende.

Mario könnte jedenfalls vor seinem Tod Rosinen genascht haben, ein weiteres Mal aufgestanden sein und am Gasherd gespielt haben. Den Schwervergifteten könnten dann sowohl seine Mutter als auch seine älteste Schwester gefunden und - die Situation unterschätzend - ins Bett getragen haben. Dies hätten weder die Angeklagte noch Carmen bei den ersten Ermittlungen angeben müssen. Die eine nicht, um nicht den Zorn der strengen Mutter zu provozieren, die andere nicht, um sich nicht wegen fahrlässiger Tötung selbst zu belasten - ein Delikt, das mittlerweile verjährt ist.

Und was ist mit der Aussage von Tochter Carmen? Sie gab im Prozess an, sie habe damals auf Geheiß der Mutter sagen sollen, der Gashahn habe offen gestanden - doch das habe sie schon damals nicht getan. Nachprüfbar ist das nicht, denn vom Todesermittlungsverfahren "Mario F." existieren nur noch die in der Charité verbliebenen 18 Seiten mit der Todesanzeige, ein paar Notizen des Staatsanwaltes und der Obduktionsbericht. Die Akte wurde wohl vorschriftsmäßig nach zehn Jahren vernichtet und der Staatsanwalt, der damals ermittelte, ist inzwischen verstorben.

"Nun müssen alle damit leben"

Carmen berichtete auch, sie und ihre Schwester hätten in der Todesnacht erstmals und bei geöffnetem Fenster im Schlafzimmer der Mutter schlafen sollen. Dagegen erinnerte sich ein Ex-Liebhaber der Mutter, wenn auch nur diffus, daran, dass das auch vorher schon der Fall gewesen sei.

"Was weiß denn ein Zeuge nach 42 Jahren noch zuverlässig zu berichten? Wo vermischen sich Erinnerungsinseln mit Gerüchten?", fragt Richter Lechtermann. Er jedenfalls vermag sich kaum vorzustellen, dass die Angeklagte so empathielos ist, dass sie die höchste Hemmschwelle, die Tötung des eigenen Kindes, überschritt. "Sie hat eine gewisse Lebensleistung vollbracht, indem sie die jüngste Tochter großgezogen hat. Das ist eine gestandene Akademikerin, die sich nicht über mangelnde Zuwendung beklagt hat."

Im Ergebnis bleibe die Ungewissheit: Mit dem Prozess habe man zwar dem Rechtsstaat Genüge getan, sei aber von der Wahrheit genauso weit entfernt wie vor der Verhandlung. "Nun müssen alle damit leben - mag es gefallen oder nicht gefallen."

Erna F. jedenfalls, so ihr Verteidiger Uwe Furmanek, sei gesundheitlich sehr angegriffen: "Das hat ihr sehr weh getan, nach so langer Zeit all diese Gerüchte und Beleidigungen von Menschen zu hören, die mal mit ihr befreundet waren." Entspannen könne sie sich jedenfalls noch nicht: Die Staatsanwältin prüft die Revision.