kurz & krass Diebe stehlen 140 Weihnachtsbäume

Die Polizei bittet um Hinweise auf "auffällige Fahrzeug- oder Personenbewegungen": In Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern haben Diebe Dutzende Weihnachtsbäume gestohlen.

Die zum Verkauf gedachten Bäume verschwanden in der Nacht zum Mittwoch von einem eingezäunten Parkplatz eines Supermarkts, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Den Schaden schätzten die Beamten auf etwa 3200 Euro. Die Täter verschafften sich den Angaben zufolge gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsplatz. "Auf Grund der großen Menge des Diebesguts müssen sie ein großes Fahrzeug benutzt haben", teilte die Polizei mit.

Ein Saisondelikt meldet auch die Polizei in Weimar: Die Ermittler in der thüringischen Stadt vermissen einen Weihnachtsmann. Die lebensgroße Figur sei am Montagabend aus einem Einkaufszentrum gestohlen worden, teilte die Polizei nun mit.

Ermittlungen hätten ergeben, dass sich drei Jugendliche an einer aus verschiedenen Figuren gestalteten Szene aufgehalten hätten. Dann hätten sie den Weihnachtsmann geschnappt und seien mit ihm geflüchtet. Den Wert der gestohlenen Figur gaben die Beamten mit 400 Euro an.