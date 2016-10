New York Mann verstreut Asche - Oper wird geräumt

Die Metropolitan Opera in New York ist am Samstag nach einem Zwischenfall geräumt worden. Ein Zuschauer habe bei einer Aufführung der Oper "Guillaume Tell" in einer Pause ein weißes Pulver in den Orchestergraben geschüttet, teilte das Opernhaus mit. Die Polizei - mit einem Großaufgebot vor Ort - vermutet, dass es sich dabei um die Asche eines verstorbenen Freundes handelte.

Mehrere Zeugen hätten berichtet, dass ein Mann angekündigte habe, die "Asche eines Freundes, seines Mentors, während einer Aufführung in der Oper zu verstreuen", sagte der stellvertretende Polizeichef John Miller.

Die Substanz sei zur Analyse an ein Labor geschickt worden. Es liege eine konkrete Täterbeschreibung vor und auch der Name des Mannes sei bekannt. Es sei aber noch niemand festgenommen worden, so die Polizei. Man könne zum jetzigen Zeitpunkt keinen kriminellen Hintergrund feststellen. Offenbar verließ der Mann nach vollendetem Werk ohne Eile das Operngebäude.

Zunächst war von einem Verletzten berichtet worden, dies hat sich jedoch nicht bestätigt. Das Publikum reagierte laut Besuchern teils verärgert auf die Absage des vierten Aktes. Während eine Anti-Terror-Einheit ihre Arbeit aufgenommen habe, sei es zu Buh-Rufen und Forderungen nach Entschädigung gekommen.

Die Metropolitan Opera sagte wegen des Vorfalls auch eine für Samstagabend geplante Vorstellung der Oper "L'Italiana in Algeri" ab.

Opernchef Peter Gelb erklärte: "Wir freuen uns, wenn Opernliebhaber zu uns kommen. Wir hoffen aber, dass sie ihre Asche künftig zu Hause lassen."