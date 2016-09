Polizeieinsatz in den Niederlanden: Deutsche irrtümlich wegen Terrorverdachts festgenommen

Medemblik: In diesem Ort machten die Deutschen Urlaub

Stellen Sie sich vor, Sie machen Urlaub, Sie hören einen Hubschrauber - und werden plötzlich von der Polizei festgenommen.

Dies passierte zwei deutschen Touristen in der nordholländischen Gemeinde Medemblik. Bewohner des Ortes hatten sie und einen dritten Mann laut "Algemeen Dagblad" fälschlicherweise für die ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette gehalten. Die drei werden derzeit wegen einer Reihe von Überfällen gesucht und halten sich angeblich in den Niederlanden auf. Die Bürger verständigten die Polizei.

Diese bestätigte, dass zwei der drei am Mittwoch in einem Supermarkt festgenommen worden waren. Bei dem Zugriff waren Spezialeinheiten und ein Hubschrauber im Einsatz.

Nach Feststellung der Personalien wurden die beiden Deutschen in ihr Ferienhaus gebracht. In einer Erklärung bedauerte die Polizei, dass unschuldige Touristen Opfer eines Missverständnisses geworden sind.

Das RAF-Trio soll seit 2011 insgesamt neun Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte in Norddeutschland begangen haben. In Zusammenhang mit vier Taten - in Stuhr, Wolfsburg, Hildesheim und Cremlingen - stellten die Ermittler DNA-Spuren sicher, die den Ex-RAF-Mitgliedern zugeordnet werden konnten. Insgesamt erbeuteten die drei wohl mehr als eine Millionen Euro.