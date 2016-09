Niedersachsen Mann schießt auf Nachbarn und verletzt ihn schwer

Im Landkreis Vechta mussten am Montag Spezialkräfte ausrücken: Anwohner hatten die Polizei alarmiert, nachdem ein Schuss gefallen war. In einem Mehrfamilienhaus in Lohne entdeckten die Beamten einen lebensgefährlich verletzten 29-Jährigen, auf den geschossen worden war.

Der tatverdächtige Nachbar hatte sich in seiner Wohnung verschanzt. Die Polizei umstellte mit etwa 30 Beamten den Tatort, Rettungsdienst und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Etwa vier Stunden nach der Tat konnte der 33-jährige Tatverdächtige unverletzt und widerstandslos festgenommen werden.

Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, sagte Polizeisprecherin Maren Fokken von der Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta. Aus der Vergangenheit sei keine Auseinandersetzung zwischen den Nachbarn bekannt.

Der Schwerverletzte wurde im Krankenhaus behandelt. Er schwebt demnach weiterhin in Lebensgefahr. Die Tatwaffe konnte noch nicht sichergestellt werden.