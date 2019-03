Feuerwehreinsatz in Niedersachsen Angetrunkener Mann greift seine Retter an

Bei einem Feuerwehreinsatz in einer verqualmten Wohnung in Nörten-Hardenberg in Niedersachsen hat ein Angetrunkener seine Retter angegriffen. Nach Polizeiangaben schlief der 39-Jährige auf dem Sofa, als Feuerwehrleute die Tür aufbrachen. Als die Einsatzkräfte ihn weckten, versuchte er, zwei Helfern die Atemschutzmasken vom Gesicht zu reißen und sie zu schlagen.

Die Feuerwehrleute überwältigten den Mann, brachten ihn in Sicherheit und übergaben ihn der Polizei. Wie die Beamten in Northeim mitteilten, war der Mann angetrunken. Wegen des Angriffs wird nun gegen ihn ermittelt.

Der Einsatz vom Sonntagabend wurde durch einen Rauchmelderalarm ausgelöst. Der Mieter war offenbar eingeschlafen, nachdem er eine Pizza in den Ofen geschoben hatte. Dadurch entwickelte sich laut Polizei Rauch.