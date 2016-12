Niedersachsen Türke wegen Online-Anfeindungen unter Polizeischutz

Da sein Facebook-Profil mutmaßlich gehackt wurde, steht ein 44 Jahre alter Türke aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim in Niedersachsen unter Polizeischutz. Auf der Facebook-Seite des Mannes waren Beiträge erschienen, die auf Türkisch Angehörige der Opfer der Terroranschläge von Istanbul beleidigten, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe es tausende, teilweise beleidigende und bedrohende, Kommentare gegeben.

Die Polizei vermutet eigenen Angaben zufolge, dass der Facebook-Zugang des Mannes gehackt wurde. Die Beiträge würden offensichtlich nicht von ihm stammen, hieß es. IT-Experten der Polizei hätten die Ermittlungen zum Verursacher der Informationen aufgenommen und erste Spuren gesichert.

Am Wochenende waren bei einem Doppelanschlag in Istanbul 44 Menschen getötet worden, darunter 36 Polizisten. Zu der Tat bekannte sich die kurdische Extremistengruppe "Freiheitsfalken Kurdistans" (TAK), die der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nahe stehen soll. Die türkischen Behörden reagierten am Montag mit der Festnahme von mehr als 200 prokurdischen Politikern und Aktivisten.