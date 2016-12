Gelber Sack falsch befüllt Vater und Sohn attackieren Müllmänner

Dosen, Alufolie, leere Plastikverpackungen, Milchkartons - was in den Gelben Sack gehört, und was nicht, ist streng reguliert. Bei einem Streit um die richtige Füllung wurden im rheinlandpfälzischen Niederschlettenbach nun zwei Müllmänner angegriffen, beleidigt und verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, waren die 56 und 35 Jahre alten Männer am Mittwoch unterwegs, um Gelbe Säcke einzusammeln. Dabei fiel ihnen ein zum Teil falsch befüllter Sack auf. Nach Angaben der Polizei war dies bereits mehrere Male vorgekommen. Einer der Müllwerker öffnete daher den Sack und sortierte den falschen Abfall aus.

Das entging dem Müllverursacher nicht. Nach Angaben der Polizei stoppte der 48-Jährige das Auto, griff den Fahrer des Wagens an und stieß ihn gegen eine Treppe. Als sein Kollege helfen wollte, wurde er ebenfalls attackiert. Auch der 19-jährige Sohn des Angreifers kam dazu. Die beiden Müllmänner wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.