Terrorismusexperte zum Fall Albakr "Präventivhaft für Islamisten erinnert an Guantanamo"

In der vorigen Woche tötete sich Jaber Albakr in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig - nach zwei Tagen in Untersuchungshaft. Der Syrer soll einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant haben.

Seit dem Suizid gibt es scharfe Kritik an den sächsischen Behörden. Hätten sie den Tod verhindern müssen? Der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) räumte Versäumnisse im Justizvollzug ein. Die SPD-Bundestagsfraktion forderte ein zentrales Bundesgefängnis für Terrorverdächtige.

Der Kölner Rechtsanwalt Nikolaos Gazeas, Experte für Terrorismus-Strafrecht, hält härtere Gesetze für unnötig - und befürwortet zentrale Haftanstalten für Terrorverdächtige.

SPIEGEL ONLINE: Nach dem Suizid des Syrers Jaber Albakr mehren sich die Stimmen für eine Reform des Untersuchungshaftrechts. Muss sich da etwas ändern?

Nikolaos Gazeas: Viele JVAs sind nicht auf solche Untersuchungshäftlinge ausgerichtet. Der normale JVA-Bedienstete dürfte mit Insassen wie Albakr überfordert sein. Ein Terrorverdächtiger, der einen Selbstmordanschlag plante, ist nicht vergleichbar mit einer inhaftierten Mutter, die Steuern hinterzogen haben soll. Ein Selbstmordattentäter birgt regelmäßig ein hohes Selbst- und Fremdgefährdungsrisiko. Dieses Risiko muss man richtig einschätzen können. Dafür ist eine besondere Expertise sinnvoll. Ich befürworte daher die Idee, über zentrale JVAs für Terrorverdächtige nachzudenken.

SPIEGEL ONLINE: Was wäre daran besser?

Gazeas: Vor allem das Personal. Sinnvoll wären speziell geschulte Psychologen, Ärzte und Wärter, die Erfahrung mit Terrorverdächtigen haben. Vielleicht findet man sogar den ein oder anderen Bediensteten, der die Muttersprache der Terrorverdächtigen spricht. Sprache ist in der U-Haft sehr wichtig. Islamisten können oft kein Deutsch. In spezialisierten JVAs wären im besten Fall auch ständig Dolmetscher verfügbar.

privat Nikolaos Gazeas

SPIEGEL ONLINE: Das klingt nach Service. Was hat der Staat davon?

Gazeas: Der Staat muss seiner Schutzpflicht nachkommen. Der Suizid eines Häftlings in einem Gefängnis ist besonders tragisch, denn der Staat hat die oberste Pflicht, das Leben zu schützen. Unter anderem dieser Schutzpflicht würde man mit zentralen JVAs für Terrorverdächtige nachkommen.

SPIEGEL ONLINE: Warum brauchte es mehrere zentrale JVAs, warum reicht nicht eine, wie das zum Beispiel die SPD fordert?

Gazeas: Die bisherige Praxis hat sich bewährt, wonach mehrere Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren nie in der gleichen Haftanstalt untergebracht werden. Man will damit vermeiden, dass sie zum Beispiel Kontakt aufnehmen und die Spuren ihrer Taten verschleiern. Oder dass sie sich gegenseitig attackieren - etwa wenn einer den anderen mit seinen Aussagen belastet hat.

SPIEGEL ONLINE: Sind Islamisten per se suizidgefährdet?

Gazeas: Jedenfalls ist das Suizidrisiko bei einem gescheiterten Selbstmordattentäter nicht überraschend. Hier müssen Experten das Risiko richtig einschätzen, was in einer spezialisierten JVA besser gelingen dürfte. Wer sich umzubringen droht, könnte in einem gesondert gesicherten Haftraum untergebracht werden, wo er sich kaum verletzen kann. Auch eine permanente Videoüberwachung sollte im Extremfall zulässig sein. Dies ist in vielen JVAs heute schon möglich - aber nicht in allen.

SPIEGEL ONLINE: Braucht es ein neues Gesetz für zentrale JVAs?

Gazeas: Nein. Die Regelung der Untersuchungshaft ist Sache der Länder. Bund und Länder könnten sich im Wege einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf zentrale JVAs einigen. Im Wege von Richtlinien könnte man den Staatsanwaltschaften vorschreiben, wo Terrorverdächtige in der U-Haft untergebracht werden müssen. Die Staatsanwaltschaften sind für den Ort der Unterbringung zuständig, wenn ein Richter einen Haftbefehl erlässt.

SPIEGEL ONLINE: Wären zentrale JVAs auch für Islamisten sinnvoll, die bereits verurteilt sind?

Gazeas: Das wäre eher kontraproduktiv. Eine Strafhaft dient ganz anderen Zielen als die U-Haft. Dem Verurteilten soll eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft ermöglicht werden. Da hat es in meinen Augen wenig Sinn, Menschen zusammenzubringen, die auf Grund der gleichen Ideologie Terrortaten begangen haben.

SPIEGEL ONLINE: Der Fall Albakr hat eine Debatte um das Terrorismus-Strafrecht ausgelöst. Es stamme aus den Siebzigerjahren, deshalb gebe es Reformbedarf, sagt der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Ansgar Heveling. Hat er recht?

Gazeas: Nein. Das Terrorismus-Strafrecht ist absolut zeitgemäß. Es ist 2009 und 2015 ganz erheblich verschärft worden und insgesamt sehr streng. Auch ein Einzeltäter ohne Bezug zu einer terroristischen Vereinigung überschreitet bereits sehr früh die Strafbarkeitsschwelle. Wer bei Kaufhof einen Koffer kauft, weil er damit einen Anschlag plant, macht sich bereits an der Kasse strafbar. Zu behaupten, es habe sich im Terrorismus-Strafrecht seit den Siebzigerjahren nichts getan, ist schlicht falsch.

SPIEGEL ONLINE: Die CSU schlägt vor, polizeibekannte Islamisten vorsorglich in Haft zu nehmen.

Gazeas: Eine solche Regelung ist nicht erforderlich. Das sieht selbst der Präsident des Bundeskriminalamts so, der grundsätzlich dankbar ist, wenn sein Ermittlungsinstrumentarium erweitert wird. Jeder Terrorverdächtige, der einen Anschlag plant, kann in Deutschland bereits frühzeitig in Haft genommen werden. Das rechtliche Instrumentarium reicht völlig aus. Präventivhaft für Islamisten erinnert eher an Guantanamo.