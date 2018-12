Bei einem Großeinsatz im Rockermilieu haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen 14 Männer festgenommen und scharfe Schusswaffen beschlagnahmt. Hintergrund des Einsatzes war ein versuchtes Tötungsdelikt an einem Mitglied einer Rockergruppierung im vergangenen Oktober in Hagen, wie die Ermittler mitteilten. Bei der Tat, der eine Fehde zwischen den Bandidos und Freeway Riders vorausgegangen war, wurde das Opfer durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt.

Bei der Razzia am frühen Donnerstagmorgen durchsuchten Polizisten gemeinsam mit Spezialeinsatzkräften zeitgleich mehrere Objekte in Hagen, Dortmund, Unna, Witten und im Märkischen Kreis. Die 14 Festgenommen sind zwischen 21 und 56 Jahren alt.

Neben den Schusswaffen fanden die Beamten auch Drogen und Gegenstände, die nach dem Waffengesetz verboten sind.