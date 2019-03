Holzwickede in NRW Unbekannte rauben Pfarrer im Pfarrhaus aus

Die Polizei in Unna sucht nach drei Männern, die in Holzwickede einen Pfarrer überfallen haben. Die Täter entkamen mit etwa 2500 Euro Bargeld, einem Handy und EC-Karten, wie die Polizei mitteilte.

Der 58 Jahre alte katholische Pfarrer kam den Angaben zufolge am Donnerstag gegen 18 Uhr in das Pfarrhaus, in dem er wohnt. Dort bemerkte er, dass die Terrassentür offen stand. Plötzlich standen drei Männer vor ihm, bedrohten ihn mit einem Messer und zwangen ihn, den Tresor im Haus zu öffnen.

Anschließend sperrten sie den 58-Jährigen in ein fensterloses Badezimmer und flohen. Ein Mitarbeiter des Pfarrers konnte ihn wenig später befreien. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

Holzwickede ist eine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen und gehört zum Kreis Unna.