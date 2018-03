Norman Franz Dutzende Hinweise auf mutmaßlichen Fünffachmörder

Seit fast 20 Jahren ist der mutmaßliche Fünffachmörder Norman Franz auf der Flucht. Auf einen aktuellen Fahndungsaufruf bei der Suche nach ihm haben Ermittler mehr als 50 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Das teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamts NRW in Düsseldorf mit. Allen Hinweisen werde nun nachgegangen.

In der vergangenen Woche hatten das LKA und die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" einen neuen Fahndungsaufruf nach dem heute 48-Jährigen gestartet. Er zählt zu den meistgesuchten Verbrechern Deutschlands.

Weil es keine neueren Fotos von Norman Franz gibt, setzen die Zielfahnder des Landeskriminalamts auf eine Stimmprobe. Sie stammt aus einem mitgeschnittenen Telefonat.

DPA/Bundeskriminalamt Norman Franz (1995)

Sein Fall schrieb Kriminalgeschichte. Norman Franz war wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden: Im März 1995 hatte er an einem Golfplatz in Dortmund eine Handgranate in ein Auto geworfen. Zwei Menschen starben.

Am 11. März 1997 gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis in Hagen. Noch im gleichen Jahr soll er in Weimar und in Halle bei Raubüberfällen drei Geldboten erschossen haben. Danach setzte er sich mit seiner Frau nach Portugal ab, wo er am 24. Oktober 1998 gefasst wurde.

Doch erneut gelang ihm die Flucht: Vor der geplanten Auslieferung an die deutschen Behörden türmte er am 28. Juli 1999 aus dem Zentralgefängnis von Lissabon. Franz hatte die Fenstergitter seiner Zelle durchgesägt, sich mit einem Bettlaken abgeseilt und dann vier Mauern überwunden.

Seitdem ist er weltweit wegen fünffachen Mordes zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Belohnung von 25.000 Euro ist ausgesetzt. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt NRW unter der Telefonnummer 0211/939-6221 entgegen.