Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ist seit dem 31. Oktober verschwunden, die Polizei geht davon aus, dass sie im Badezimmer ihres Hauses in Fjellhamar in der Kommune Lørenskog bei Oslo überwältigt wurde. Nun hat sich die Familie der norwegischen Unternehmergattin an die Entführer gewandt.

Für die Angehörigen gebe es derzeit nur ein übergeordnetes Thema, sagte der Anwalt der Familie, Svein Holden, dem norwegischen Fernsehsender TV2: "Die Familie möchte Elisabeth in guter Verfassung zurück erhalten, so schnell wie möglich."

"Dazu möchten wir in besseren Kontakt mit denen gelangen, die Anne-Elisabeth haben", sagte Anwalt Holden in der Sendung. Wenn die Familie eine Bestätigung dafür habe, dass es der 68-Jährigen gut gehe, sei die Familie bereit, die "bestmögliche Lösung zu finden", um sie wohlbehalten nach Hause zu bringen.

"Die Familie ist verzweifelt und fühlt sich machtlos"

Anne-Elisabeth Falkevik Hagens Ehemann ist der 68-jährige Investor Tom Hagen. Er gilt als einer der reichsten Männer Norwegens. Er ist im Immobiliensektor tätig und hält laut norwegischen Medienberichten 70 Prozent an dem Energieunternehmen Elkraft, das er 1992 mitbegründete. Sein Vermögen wird demnach auf 1,7 Milliarden Kronen (etwa 170 Millionen Euro) geschätzt.

Die Polizei hatte sich erst zehn Wochen nach der Entführung entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Kidnapper hatten laut Ermittlern gedroht, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen zu töten, wenn die Polizei eingeschaltet würde.

Die Ungewissheit über den Verbleib der Frau, sei sehr belastend, sagte Anwalt Holden TV2. "Die Familie ist verzweifelt und fühlt sich machtlos". Seit ihrem Verschwinden habe die Familie nicht ein einiziges Lebenszeichen erhalten. Die Polizei bestätigte dem Sender NRK zufolge diese Angaben: Hagens bislang letztes Lebenszeichen sei ein Telefonat mit einem Familienmitglied am 31. Oktober um 9.14 Uhr gewesen. Die Polizei gehe davon aus, dass sie zwischen 9.15 und 13.30 Uhr entführt wurde.

Lösegeld in Millionenhöhe gefordert

Ehemann und Milliardär Tom Hagen war laut Polizei nur wenige Minuten zuvor zu Arbeit aufgebrochen und gegen 13.30 Uhr wieder nach Hause gekommen. Etwa eine halbe Stunde später sei die Polizei alarmiert worden, sagte der Leiter der Ermittlungen Tommy Brøske norwegischen Medien.

Im Haus stießen die Fahnder auf schriftliche Nachrichten. In einer sollen die mutmaßlichen Entführer Medienberichten zufolge 85 Millionen Kronen (knapp 9 Millionen Euro) in der Kryptowährung Monero verlangen. Das ist eine digitale Währung, die nicht zurückverfolgt werden kann.

Am Donnerstag hatte die Polizei Überwachungsvideos aus der Umgebung des Hauses veröffentlich, auf denen zwei Männer zu sehen sind. Seitdem seien mehr als 600 Tipps eingegangen. Bei den Tipps geht es der Polizei zufolge "um mögliche Verstecke (sowohl in Norwegen als auch außerhalb), verschiedene Beobachtungen, Namen von Personen und wer die beiden gesuchten Personen in den Videofilmen sein können".