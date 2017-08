kurz & krass Polizei stoppt Paar mit 2,6 Tonnen Patronenhülsen im Wohnmobil

War ein älteres Paar aus Deutschland in Norwegen auf Diebestour in Schießhallen? Die Polizei hat im Wohnmobil der beiden 2,6 Tonnen leere Patronenhülsen gefunden.

Das Fahrzeug wurde in Kolvereid in Nord-Trøndelag gestoppt, weil es bei einem Einbruch in eine Schießhalle gesehen worden war. Das teilte die norwegische Polizei mit. In der Region habe es zahlreiche Einbrüche in Schießhallen gegeben.

Die Ermittler vermuten, dass die 61 und 63 Jahre alten Deutschen auf einer Diebestour waren. Sie befinden sich in Polizeiarrest und sollen im Laufe des Tages verhört werden.

Der Materialwert der leeren Patronenhülsen aus Messing liegt den Angaben der Ermittler zufolge bei 20 norwegischen Kronen (etwa zwei Euro) das Kilo. Bei 2,6 Tonnen wären es also 5200 Euro.