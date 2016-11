Dutzende Tatverdächtige Polizei deckt Kinderporno-Netzwerke in Norwegen auf

Die Polizei in Norwegen hat mehrere kinderpornografische Netzwerke im Internet aufgedeckt. Nach ersten Festnahmen am Montag kündigte die Polizei in Bergen an, auch in anderen Teilen des Landes Tatverdächtige zu fassen. Bislang stehen 51 Männer unter Verdacht, Kinder missbraucht und Filmmaterial davon online verbreitet zu haben. Allein im Raum Bergen ermittelt die Polizei gegen 22 Männer.

Eine zentrale Rolle soll ein am Montag festgenommener Student gespielt haben. Der Vater des 23-Jährigen, ein Polizist, wurde suspendiert. Nach Angaben der Polizei verfügen viele der tatverdächtigen Männer über eine hohe Internetkompetenz, sie organisierten sich im sogenannten Darknet (mehr über das Darknet lesen Sie hier).

Unter den Verdächtigen: Politiker und Polizisten

Auf entsprechenden Websites tauschten die Männer laut Polizei nicht nur kinderpornografisches Material aus, sie verabredeten sich auch zu Misshandlungen von Minderjährigen. "Die Sache ist erschreckend groß", sagte die Ermittlungsleiterin Hilde Reikrås dem Fernsehsender NRK.

150 Terrabytes Bilder, Filme und Chats seien beschlagnahmt worden. Darauf seien zum Teil sehr grobe Übergriffe zu sehen. Am Montag hatte die Polizei mitgeteilt, bereits 20 Männer festgenommen zu haben. Einige der Beschuldigten filmten demnach den Missbrauch ihrer eigenen Kinder. Unter den mutmaßlichen Tätern sind nach Polizeiangaben vom Sonntag ein Politiker, ein Vorschullehrer und ein Polizist.