Bundesstraße in NRW Fahrer unter Drogeneinfluss - Polizei stoppt Gefahrguttransporter

Als der Fahrer sein Fenster öffnete, schlug den Beamten der "unverkennbare Geruch von Marihuanaentgegen": Die Polizei in NRW hat bei Meinerzhagen einen Lkw gestoppt, dessen Fahrer unter Drogeneinfluss stand.

Ein Drogentest ergab, dass der Mann Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin konsumiert hatte. Im Führerhaus fanden die Beamten zudem Marihuana. Außerdem war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Der Lkw transportierte Feuerzeuge.

Nach dem Bluttest auf der Polizeiwache "durfte der Fahrer den Heimweg zu Fuß antreten", schreibt die Polizei weiter. Neben Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet den Mann aus NRW ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften.

Erst Ende Januar hatten rund 250 Polizisten in Hessen 79 betrunkene Lkw-Fahrer an ihrer Weiterfahrt gehindert. Nur zwei Wochen später mussten Beamte abermals in Hessen Lastwagen-Fahrern ihre Schlüssel abnehmen, weil diese Alkohol getrunken hatten.