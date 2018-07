Pannen und Behördenversagen Die Merkwürdigkeiten im NSU-Komplex

Demo: Viele Menschen zweifeln an der These der Anklage, dass ein relativ abgeschlossenes Trio für die Taten verantwortlich gewesen sein soll. Sie vermuten einen weitaus größeren Kreis an Helfern und Mitwissern - darauf spielt diese Demo am 20. Januar 2015 an. Vor Gericht geht es in diesen Tagen um den Bombenanschlag in der Kölner Keupstraße im Juni 2004.