+++ Newsblog zum NSU-Prozess +++ "Wir erwarten vollständige Aufklärung"

Mehrere Dutzend Menschen haben am Rande des NSU-Prozesses mit einer Schweigeminute den Opfern der Terrorgruppe gedacht, wie mein Kollege Tobias Lill aus München berichtet. In direkter Nähe des Gerichtsgebäudes lasen Sprecher der Initiative "Kein Schlussstrich" die Namen der Opfer der NSU-Morde vor. Dabei reckten Aktivisten Schilder mit den Namen der Opfer in die Luft. "Wir erwarten eine vollständige Aufklärung", sagten Sprecher der Initiative auf Deutsch und Türkisch. Die Fragen der Angehörigen müssten vollständig beantwortet werden. Man werde einen "langen Atem" haben. Im Anschluss spielte ab 8.45 Uhr eine Brassband Trauermusik.