NSU-Prozess "Dem das Gewissen den größten Teil seiner Strafe auferlegt hat"

Im Alter von neun Jahren zog Theodoros Boulgarides mit seiner Familie von Griechenland nach München. Das war im Jahr 1973. Er machte in Bayern sein Abitur, schloss seine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann ab, arbeitete bei Siemens und der Deutschen Bahn. München wurde schnell sein Zuhause.

Im Juni 2005 erfüllte sich Theo, wie ihn alle nannten, seinen Traum: einen eigenen Laden, einen Schlüsseldienst im Münchner Westend. Zwei Wochen nach der Eröffnung wurde er dort auf dem Boden tot aufgefunden. Er gilt als eines von insgesamt zehn Opfern der mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.

Knapp 13 Jahre später steht seine Frau Yvonne im Saal A 101 des Münchner Oberlandesgerichts und spricht im NSU-Prozess über einen "der schwierigsten und emotionalsten Momente" in ihrem Leben nach dem Mord an ihrem Ehemann und dem Vater ihrer Kinder: dem Zusammentreffen mit Carsten S., einem der Angeklagten in dem Verfahren. S. war mutmaßlicher Helfer des "Nationalsozialistischen Untergrundes".

Sie habe bei dieser Begegnung Carsten S. als einen Menschen kennengelernt, "der zutiefst bereut und dem das Gewissen den größten Teil seiner Strafe auferlegt hat", sagt Yvonne Boulgarides. S. verfüge über ein Unrechtsbewusstsein. Bei den anderen Angeklagten habe sie dagegen keine Anzeichen für Reue gefunden, auch nicht bei der Hauptangeklagten Beate Zschäpe.

Die Angeklagten im NSU-Prozess

Klicken Sie auf die Bilder, um mehr über die einzelnen Personen zu erfahren. Beate Zschäpe

Anklage: Mittäterschaft bei zehn Morden, zwei Sprengstoffanschlägen und 15 bewaffneten Raubüberfällen; Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung; versuchter Mord; besonders schwere Brandstiftung



Untersuchungshaft: seit 8. November 2011



Verbindung zum NSU: Zschäpe, Jahrgang 1975, gilt als Gründungsmitglied der Terrorzelle NSU. Mittäterschaft bei zehn Morden, zwei Sprengstoffanschlägen und 15 bewaffneten Raubüberfällen; Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung; versuchter Mord; besonders schwere Brandstiftungseit 8. November 2011Zschäpe, Jahrgang 1975, gilt als Gründungsmitglied der Terrorzelle NSU. Laut Bundesanwaltschaft war sie neben den verstorbenen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern der Gruppe. Sie soll selbst keine Morde verübt haben, aber für den NSU unverzichtbar gewesen sein. Laut Anklage sollte Zschäpe der Terrorzelle den Anschein von Normalität geben, war für die Logistik zuständig, verwaltete das Geld, mietete Fahrzeuge an, archivierte Artikel über die Taten der Terroristen, soll an der Beschaffung einer Waffe und gefälschter Papiere beteiligt gewesen sein. Schließlich soll die 37-Jährige das letzte NSU-Versteck in Zwickau in Brand gesetzt und DVDs verschickt haben, in denen sich der NSU zu seinen Taten bekannte. Ralf Wohlleben

Anklage: Beihilfe zum Mord in neun Fällen



Untersuchungshaft: seit 29. November 2011



Verbindung zum NSU: Beihilfe zum Mord in neun Fällenseit 29. November 2011 Wohlleben , Jahrgang 1975, soll dem Terrortrio 1998 beim Untertauchen finanziell geholfen und dem NSU auch später Geld beschafft haben. Ende 1999 oder Anfang 2000 soll der frühere NPD-Funktionär dem NSU mit Hilfe eines Kuriers eine Pistole vom Typ Ceska 83 und Munition besorgt haben - die Tatwaffe für die Morde an neun Kleinunternehmern mit Migrationshintergrund. Holger G.

Anklage wegen: Unterstützung einer terroristischen Vereinigung in drei Fällen



Untersuchungshaft: 13. November 2011 bis 25. Mai 2012



Verbindung zum NSU: G., Jahrgang 1974, soll seit dem Ende der neunziger Jahre Kontakt mit dem Terrortrio gehabt haben. Dem NSU soll er seinen Führerschein, eine Krankenversichertenkarte und einen Reisepass überlassen haben. So soll er der Zelle ermöglicht haben, verborgen zu agieren und rechtsextreme Gewalttaten zu verüben. Zudem transportierte er für die Terroristen eine Waffe. G. hat gegenüber den Ermittlern ein umfassendes Geständnis abgelegt. Carsten S.

Anklage: Beihilfe zum Mord in neun Fällen



Untersuchungshaft: 1. Februar bis 29. Mai 2012



Verbindung zum NSU: S. kaufte - angeblich mit dem Geld Ralf Wohllebens - die Waffe, mit der neun Kleinunternehmer erschossen wurden. Zudem lieferte der Beihilfe zum Mord in neun Fällen1. Februar bis 29. Mai 2012S. kaufte - angeblich mit dem Geld Ralf Wohllebens - die Waffe, mit der neun Kleinunternehmer erschossen wurden. Zudem lieferte der 32-Jährige die Pistole an die Terrorzelle nach Chemnitz. S. hat gegenüber der Bundesanwaltschaft ausgesagt und ein umfassendes Geständnis abgelegt. André E.

Anklage: Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, Beihilfe zu einem Sprengstoffanschlag, Beihilfe zum Raub



Untersuchungshaft: 23. November 2011 bis 14. Juni 2012



Verbindung zum NSU: Der gelernte Maurer soll der Terrorzelle seit den neunziger Jahren geholfen haben, etwa bei der Anmietung von Fahrzeugen und einer Wohnung. Der 33-Jährige und seine Frau sollen die NSU-Mitglieder regelmäßig besucht haben. Zudem gab er 2006 Beate Zschäpe als seine Ehefrau aus. Fotos: BKA/DER SPIEGEL

Yvonne Boulgarides spricht von jahrelanger Verunglimpfung ihrer Familie bei dem Versuch, das Verbrechen aufzuklären. Geheimdienste und Polizei waren dem NSU über Jahre nicht auf die Spur gekommen, weil sie den rechtsextremistischen Hintergrund nicht erkannten. Zudem waren viele Familienmitglieder der NSU-Opfer bei den Ermittlungen selbst Ziel falscher Verdächtigungen, wofür sich Repräsentanten des Staates später entschuldigten.

Darauf spielt Yvonne Boulgarides an, wenn sie sagt, sie wolle bis heute wissen, warum das Andenken an ihren getöteten Mann derart demontiert worden sei. Boulgarides vergleicht die Arbeit der Ermittler mit einem "oberflächlichen Hausputz", bei dem niemand die Teppiche hochgehoben habe, unter die so viel gekehrt worden sei. Es bleibe die Frage, wie viel Schmutz auch nach dem langwierigen Prozess noch unter diesen Teppichen verborgen bleiben werde.

"Heute kann Euer Vater in Frieden ruhen"

Anwalt Yavuz Narin hatte der Witwe und ihren beiden Töchtern bereits vor der Enttarnung des NSU von seiner Hypothese berichtet, warum Theodoros Boulgarides sterben musste: Narin vermutete hinter dem Attentat eine "mordende und bombenlegende Combat-18-Zelle", einem bewaffneten Arm des Neonazi-Netzwerks Blood and Honour.

Und so steht Narin nun in Saal A 101 und spricht in seinem Plädoyer über Gewissheiten: "Heute haben wir die Gewissheit, dass man in der Lage gewesen wäre, die Taten des NSU zu verhindern. Wir haben die Gewissheit, dass wir und dieses Gericht bis zum heutigen Tag von den Verfassungsschutzbehörden belogen werden. Wir haben die Gewissheit, dass zahlreiche V-Personen und Verfassungsschutzmitarbeiter bis heute vor Strafverfolgung geschützt werden." Die lückenhafte Aufklärung sei der Mentalität von Amtsträgern geschuldet, denen nicht klar sei, was den Staat sowie seine Rechts- und Gesellschaftsordnung ausmache. "Wir haben die Gewissheit, dass Menschen unsere Verfassung schützen wollen, die den Verfassungskern nicht verstanden haben."

Heute sei Theo Boulgarides' Name rehabilitiert, sagt Anwalt Narin auch in Richtung seiner Mandanten. "Heute kann Euer Vater in Frieden ruhen, weil seine Töchter zu wunderbaren Menschen geworden sind. Er kann stolz darauf sein, dass Ihr sogar den Mut, die Kraft und die Größe hattet, Carsten S. zu vergeben."

"Sprechen Sie ein Urteil, das auch vor der Geschichte Bestand hat"

Narins Plädoyer ist auch ein Lob für die Arbeit der Bundesanwaltschaft. "Schade nur, dass Sie hinsichtlich Ihrer mangelhaften Ermittlungsleistungen zu weiteren NSU-Unterstützern süffisant darauf verweisen musste, wir Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage hätten unseren Mandantinnen und Mandanten 'Hintermänner an den Tatorten' versprochen", kritisiert der Münchner Anwalt.

picture alliance / dpa Rechtsanwalt Yavuz Narin

Denn das sei nicht wahr. Vielmehr gehe es um die Einhaltung eines Versprechens - "des Versprechens, das unseren Staat, unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Es geht ihnen um das Versprechen, das unsere freiheitliche, rechtsstaatliche Demokratie im Kern ausmacht", sagt Narin. "Das Versprechen, das Leben und die Würde der Rechtsunterworfenen zu achten und zu schützen."

Narin forderte den Senat auf, unbequem zu sein. "Haben Sie den Mut, auch auszusprechen, was dieser Prozess nicht leisten konnte, wo er unvollkommen bleiben musste. Haben Sie den Mut, nicht so zu tun, als sei alles in Ordnung." Er sei davon überzeugt, dass das Urteil der Richter der Revision standhalten werde, sagt Narin. "Sprechen Sie ein Urteil, das auch vor der Geschichte Bestand hat."

Narin war der letzte Anwalt, der für die Nebenkläger plädierte. Als nächstes erhalten die 14 Verteidiger und die fünf Angeklagten das Wort. Am 13. März sollen Zschäpes Anwälte mit ihrem Schlussvortrag beginnen.