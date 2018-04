NSU-Prozess Zschäpe-Verteidiger weisen Vorwurf der Mittäterschaft zurück

Am 418. Verhandlungstag des NSU-Prozess hat Beate Zschäpes Wahlverteidiger Hermann Borchert mit seinem Plädoyer begonnen - und den Vorwurf zurückgewiesen, seine Mandantin sei Mittäterin an den Morden und Anschlägen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" gewesen.

Direkt zu Beginn seiner Ausführungen griff Borchert die Bundesanwaltschaft scharf an. Deren Beweiswürdigung sei "mangelhaft", weil sie sich nur einseitig mit den Beweismitteln auseinandergesetzt habe. Was sie in ihren Plädoyers aufgezählt habe, reiche weder im Einzelnen noch in der Gesamtschau aus, um eine Mittäterschaft seiner Mandantin zu begründen, sagte Borchert vor dem Münchner Oberlandesgericht.

Zschäpes Wunschverteidiger kritisierte, die Anklagebehörde habe ihre Ausführungen allein dem Ziel untergeordnet, die von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begangenen zehn Morde als die mittäterschaftlichen Taten von Zschäpe darzustellen.

Eigentlich sollten schon länger die beiden Wunschverteidiger der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe, Hermann Borchert und Mathias Grasel, ihr Plädoyer halten. In der vergangenen Woche hatte sich jedoch durch einen "familiären Notfall" von Borchert der Beginn der Verteidiger-Plädoyers verschoben.

Schon zuvor hatten diverse Befangenheitsanträge, juristische Streitereien und eine kurze Krankheit Zschäpes den Prozess in den vergangenen Wochen immer weiter verzögert (mehr dazu lesen Sie hier). Zuletzt hatte es zwei neue Befangenheitsanträge des Mitangeklagten André E. gegeben. Diese wurden abgelehnt.

Am Morgen hatte ein neuer Zeuge, den der neue Anwalt des Mitangeklagten André E. vor wenigen Tagen benannt hatte, den Beginn der Verteidiger-Plädoyers weiter verzögert.

Die Bundesanwaltschaft und die Nebenkläger hatten ihre Plädoyers bereits Anfang Februar gehalten. Die Anklagebehörde fordert für die Hauptangeklagte Zschäpe lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Die heute 43-Jährige war nach ihrer Auffassung eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern des "Nationalsozialistischen Untergrunds" und soll deshalb als Mittäterin an sämtlichen Verbrechen der Gruppe bestraft werden. Dazu zählen zehn Morde, neun davon aus rassistischen Motiven.

Video: Braune Zelle - Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos