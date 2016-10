NSU-Prozess "Ich habe noch eine Frage, Frau Zschäpe"

"Ich habe noch eine Frage an Sie, Frau Zschäpe", sagt Richter Manfred Götzl. "Haben Sie sich am 7. Mai 2000 in Berlin aufgehalten?", fragt er die Hauptangeklagte im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München. Und wenn sie damals in Berlin gewesen sei, wo genau habe sie sich aufgehalten? Und wer habe sie gegebenenfalls begleitet?

Von Zschäpe bekommt der Richter an diesem Tag keine Antwort. "Das werden wir in Ruhe besprechen", sagt ihr Verteidiger Mathias Grasel. Die schriftlich verfasste Antwort werde dann "nach bewährter Methode", wie Grasel sagt, vor Gericht vorgelesen. Wann das sein wird, sagt er nicht.

Polizist erkennt Zschäpe

Es geht um den Verdacht, dass Zschäpe im Mai 2000 zusammen mit Uwe Mundlos eine Synagoge ausgespäht haben könnte. Der Wachpolizist Frank G. will die beiden zweimal nahe der jüdischen Gemeinde an der Rykestraße im Stadtteil Prenzlauer Berg gesehen haben. Frank G. hatte an jenem Tag Dienst an der Synagoge.

Am selben Abend sah Frank G. im Fernsehen die MDR-Sendung "Kripo live", in der nach den zwei Jahre zuvor untergetauchten Neonazis Zschäpe, Mundlos und Uwe Böhnhardt gefahndet wurde. Frank G. rief sofort beim Landeskriminalamt Thüringen an. Gleich am nächsten Tag machte er seine Aussage. Auf Fotos erkannte er Zschäpe und Mundlos.

Opferanwalt Yavuz Narin hatte in der vergangenen Woche den Antrag gestellt, den heute 66-jährigen Frank G. als Zeugen im NSU-Prozess zu hören. Das Gericht hat bereits gehandelt: Frank G. soll am 26. Oktober in München aussagen.

Vier Monate nach der Beobachtung des Wachpolizisten verübte der NSU im September 2000 seinen ersten Mord. Neun weitere Morde folgten. Mundlos und Böhnhardt erschossen neun Männer türkischer und griechischer Herkunft und eine deutsche Polizistin. Sie verübten zudem zwei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle.

Zschäpe ist wegen sämtlicher Verbrechen als Mittäterin angeklagt. Sie selbst bestreitet, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Zugegeben hat sie, dass sie das letzte Versteck der mutmaßlichen NSU-Terroristen in Brand setzte. Schon deswegen droht ihr eine lange Haftstrafe.

Am Donnerstag wird der Prozess fortgesetzt.