Nürnberg Drei Frauen bei Messerattacken schwer verletzt

Bei Messerattacken sind am Donnerstagabend im Nürnberger Stadtteil St. Johannis drei Frauen schwer verletzt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich in allen drei Fällen um denselben Täter gehandelt haben könnte, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit.

Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 19.20 Uhr. Dabei sei ein Mann einer 56 Jahre alten Fußgängerin entgegengekommen und habe ihr in den Oberkörper gestochen. Gegen 22.45 Uhr sei es dann nur wenige Straßen weiter zu einem weiteren Messerangriff auf eine 26-Jährige gekommen, die gerade nach Hause lief. Kurz darauf wurde eine 34 Jahre alte Frau ebenfalls durch Messerstiche verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Frauen mussten notoperiert werden. "Über den aktuellen Gesundheitszustand der Opfer ist derzeit nichts bekannt", heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Die Nürnberger Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei suchte unter anderem mit Spürhunden und einem Polizeihubschrauber nach dem Täter oder den Tätern. Es lagen zunächst unterschiedliche Täterbeschreibungen vor.