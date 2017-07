Ermordete Prostituierte in Nürnberg Die Frau, die sich Miyoko nannte

Eine Chinesin lernt einen Deutschen kennen, das Paar heiratet, bekommt zwei Kinder. Doch was als Idyll beginnt, endet mit ihrem Tod - in einem Nürnberger Haus, in dem Prostituierte arbeiten. Wie konnte es so weit kommen?