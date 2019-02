Polizei fahndet Erneut greift ein Mann in Nürnberg eine Frau mit dem Messer an

Ein Mann hat in Nürnberg eine Frau mit einem Messer angegriffen. Die Polizei habe nach dem Angriff im Stadtteil Bärenschanze eine Fahndung "mit starken Kräften" gestartet, teilten die Ermittler mit.

Das 21-jährige Opfer war demnach gegen 5 Uhr morgens mit einer Bekannten unterwegs, als der Täter sie ohne erkennbaren Anlass mit dem Messer attackierte. Dem Unbekannten gelang nach einer Rangelei mit der Begleiterin des Opfers unerkannt die Flucht. Dabei verlor der Mann am Tatort einen grauen Sportschuh.

Die verletzte Frau kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht den Ermittlern zufolge aber nicht.

Erst im Dezember hatte ein Mann in Nürnberg binnen weniger Stunden drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren niedergestochen. Alle drei Opfer waren am Oberkörper schwer verletzt worden - zwei der Frauen waren zeitweise in Lebensgefahr. Die Tatorte lagen nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt.

#Messerangriff auf Frau in #Nürnberg - Fürther Straße gegen 5:00 Uhr heute Morgen.



Täter männlich, kleine Statur, trägt rotes Oberteil m. Kapuze u. Jeans. Er verlor am Tatort grauen Sportschuh.#Fahndung mit starken Kräften im Tatortbereich.



Bei Hinweisen SOFORT 110 anrufen! pic.twitter.com/ZssT0zdvMC — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) 17. Februar 2019

Eine Polizeistreife hatte damals einen mehrfach vorbestraften 38-Jährigen festgenommen. Wenig später wurde Untersuchungshaft gegen den Obdachlosen verhängt.

Nürnbergs Polizeipräsident Roman Fertinger hatte damals eine massive Zunahme von Messerangriffen in seinem Zuständigkeitsbereich beklagt. Ob die Nürnberger Zahlen einen bundesweiten Trend widerspiegeln, lässt sich jedoch nicht sagen.