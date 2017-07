Ex-Football-Star O.J. Simpson kommt auf Bewährung frei

Der frühere amerikanische Football-Star O.J. Simpson darf vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Das entschied ein Begnadigungsausschuss am Donnerstag im US-Bundesstaat Nevada. Der 70-Jährige hatte zuvor in einer Anhörung für seine frühzeitige Entlassung aus der Haft geworben. Simpson war wegen des Überfalls in einem Hotel in Las Vegas zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt worden.

