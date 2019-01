Baden-Württemberg Imbissbesitzer soll Drogen im Pizzakarton geliefert haben

Bei der Durchsuchung eines Schnellimbisses und mehrerer Wohnungen im baden-württembergischen Oberkirch hat die Polizei größere Mengen Rauschgift entdeckt. Auch einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie Substanzen zur Herstellung von Drogen fanden die Beamten.

Tatverdächtig ist der 35-jährige Besitzer des Imbisses. Er sitzt bereits wegen Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft.

Der Mann soll Rauschgift in Warmhalteboxen und Pizzakartons an seine Abnehmer ausgeliefert haben, teilte die Polizei mit. Außerdem soll er Drogen in seiner Wohnung hergestellt haben, darunter Amphetamine.

Laut Polizei wurde bereits im Mai 2018 eine Gruppe Verdächtiger aus dem Raum Oberkirch ermittelt, die mit Marihuana gehandelt haben soll. Damals seien mehr als 4,5 Kilogramm der Droge sowie kleinere Mengen Kokain sichergestellt worden.

Einer der mutmaßlichen Täter in diesem Fall befindet sich seither in Haft, die Hauptverhandlung wird am 4. Februar vor dem Landgericht Offenburg beginnen. Aus diesen Ermittlungen hätten sich Hinweise auf weitere Drogenhändler ergeben, darunter den nun verhafteten Imbissbesitzer, so die Polizei.