Gefährliche Attacke in der Oberpfalz Rettungswagenfahrer mit Laserpointer geblendet

Der Fahrer eines Rettungswagens ist in der Nähe von Speinshart im Landkreis Neustadt in der Oberpfalz mit einem Laserpointer geblendet und an den Augen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 35-Jährige am Freitagabend mit seinem Fahrzeug unterwegs, als er in der Nähe eines Klosters plötzlich von dem grünen Licht getroffen wurde. Der Mann wurde anschließend von einem Arzt behandelt. Von dem unbekannten Täter fehlte zunächst jede Spur.

Attacken mit Laserpointern sind extrem gefährlich. Im Oktober 2017 war es bei Stuttgart zu einem Zwischenfall mit einem Polizeihubschrauber gekommen. Ein 13-Jähriger hatte die Piloten eines Helikopters mit grünem Licht geblendet, als sie bei einem Sucheinsatz über der Gemeinde Weissach kreisten. Die Piloten konnten sich mit Spezialbrillen schützen - und den Täter ausfindig machen.

In den vergangenen Jahren haben Angriffe auf Einsatzkräfte insgesamt zugenommen - auf Beamte der Polizei wie auf das Personal von Rettungswagen oder der Feuerwehr. So wurden 2017 bundesweit 4527 Polizisten und Vollstreckungsbeamte Opfer von Gewaltdelikten. Im Jahr 2013 hatte es 3710 solcher Fälle gegeben. Die Zahl der Angriffe auf Rettungskräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz hat in den vergangenen Jahren bei um die 300 gelegen.

Im Frühjahr 2017 hatte der Bundestag einen neuen Straftatbestand beschlossen, der ihrem Schutz dienen soll. Es geht um den "tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte". Dieser Straftatbestand legt fest, dass Attacken gegen Polizisten oder andere Amtsträger künftig schon bei "allgemeinen Diensthandlungen" wie einer Streifenfahrt mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden können. Zuvor war dies nur im Zusammenhang mit einer "Vollstreckungshandlung" wie einer Festnahme möglich.

Ein Grund für die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte ist nach Ansicht des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, eine "zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Menschen in Uniform und Mitarbeitern von Rettungsdiensten". Im Alltag erlebten seine Kollegen oft: "Ich frage nach dem Ausweis, und ich bekomme die Faust."