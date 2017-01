Öffentlichkeitsfahndung Mutmaßlicher Sexualstraftäter gefasst

Einen Tag nach der Einleitung einer Öffentlichkeitsfahndung ist ein mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen worden. Der 27-Jährige sei am Donnerstagabend im Landkreis Traunstein in Oberbayern verhaftet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. "Bei einer Öffentlichkeitsfahndung mit einer hohen Beteiligung wie in diesem Fall ist ein schneller Fahndungserfolg wahrscheinlich", sagte Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk.

Aufgrund der öffentlichen Fahndung seien beim Bundeskriminalamt (BKA) zahlreiche Hinweise eingegangen, die schließlich zur Identifizierung und Festnahme des Mannes geführt hätten.

Von Juni 2014 bis August 2015 soll der Mann ein etwa acht Jahre altes Mädchen mehrere Male missbraucht und Aufnahmen davon im Darknet - ein den meisten Nutzern verborgener Teil des Internets - verbreitet haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde Ermittlern zufolge weiteres Beweismaterial sichergestellt.

Bild- und Videodateien von mindestens 26 Missbrauchsfällen an dem Mädchen seien auf einer kinderpornografischen Plattform gefunden worden. Der Verdächtige habe auch Fotos von sich selbst online gestellt. "Dass Bilder von Beschuldigten im Darknet gefunden werden, ist ungewöhnlich", sagte Ungefuk.