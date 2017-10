Öffentlichkeitsfahndung in Missbrauchsfall "Wir waren mit unserem Latein am Ende"

Lange kamen die Ermittler nicht voran, dann ging es ganz schnell: Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Bildern des Opfers hat die Polizei den sexuellen Missbrauch eines vierjährigen Mädchens offenbar aufgeklärt. Zahlreiche Bürger hatten den Ermittlern Hinweise gegeben. Schließlich wurde am Montagabend ein 24-Jähriger festgenommen - nach SPIEGEL-Informationen handelt es sich um den Lebensgefährten der Mutter des Kindes. Der 24-Jährige soll Missbrauchsbilder des Mädchens im Darknet veröffentlicht haben.

Die Ermittler werfen dem Festgenommenen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie die Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Schriften vor. Dem 24-Jährigen drohen damit bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden Beweismittel beschlagnahmt. Ein Richter erließ Haftbefehl.

Dem Mädchen geht es laut Staatsanwaltschaft den Umständen entsprechend gut. Die Vierjährige sei äußerlich unverletzt und wieder in elterlicher Obhut.

Wie kam es zu der Öffentlichkeitsfahndung? Wann - und unter welchen Umständen - ist sie zulässig? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Erwägungen spielen bei der Entscheidung zu öffentlicher Fahndung eine Rolle?

Ehe sie sich an einen Richter wenden, müssen Staatsanwaltschaft und Polizei mehrere Punkte abwägen, etwa das Täterprofil: je gefährlicher, desto eher ist eine Öffentlichkeitsfahndung gerechtfertigt. Auch die Schwere des Tatverdachts spielt eine Rolle. So waren Ermittler beim Fall des Angriffs auf einen Obdachlosen in der Berliner U-Bahn felsenfest davon überzeugt, dass Männer auf Überwachungsaufnahmen die Täter waren.

Im konkreten Fall wog die Staatsanwaltschaft zwischen der Schwere der Verbrechen und den Persönlichkeitsrechten des Kindes ab - und entschloss sich, eine Öffentlichkeitsfahndung mit dem Foto des Opfers zu starten, die das Amtsgericht Gießen genehmigte.

Wann ist eine Öffentlichkeitsfahndung zulässig?

Öffentlichkeitsfahndungen berühren die Persönlichkeitsrechte der Gesuchten und - wie in diesem Fall - ihrer Opfer. Deshalb sind sie nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Sie müssen von der Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht beantragt werden. Bei Gefahr im Verzug können auch Staatsanwälte eine Veröffentlichung anordnen, was aber eher selten vorkommt.

Konkret sind die Bedingungen für eine Öffentlichkeitsfahndung im Paragraf 131 der Strafprozessordnung festgelegt. Dort heißt es, es müsse ein dringender Tatverdacht bei einer "Straftat von erheblicher Bedeutung" bestehen. Das bedeutet: mittlere und schwere Kriminalität - darunter fällt auch Kindesmissbrauch.

Die öffentliche Fahndung ist in der Regel das letzte Mittel, wenn alle anderen Ermittlungsansätze kaum nach Aussicht auf Erfolg haben.

Warum gingen die Fahnder im Fall der Vierjährigen an die Öffentlichkeit?

Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Frankfurt war seit Mitte August mit den Ermittlungen befasst, sagt Sprecher Georg Ungefuk. Der Hinweis sei damals "von einer ausländischen Behörde" gekommen. Neun Videos, die den Missbrauch dokumentieren, lagen den ZIT-Leuten vor. Doch sie kamen nicht weiter. "Wir waren mit unserem Latein am Ende", sagt Ungefuk.

Laut ZIT hinterließ der mutmaßliche Täter im Netz keine Spuren. "Er muss sich sehr sicher gefühlt haben", sagt Ungefuk. Klar war nur, dass der Mann aus dem "Nahbereich des Opfers" stamme. "Es waren weitere Taten zu befürchten."

Wie oft gibt es Öffentlichkeitsfahndungen?

Ermittlungsbehörden setzen dieses Instrument zurückhaltend ein. Die ZIT fahndete zuletzt 2007 in einem vergleichbaren Fall öffentlich. Auf der Website des Bundeskriminalamtes sind aktuell 45 Personen aufgeführt, die gesucht oder vermisst werden - oder identifiziert werden sollen. Die Fälle reichen allerdings auch zurück bis ins Jahr 2006.

Die Zurückhaltung hat mehrere Gründe. Zum einen sind die rechtlichen Hürden hoch, weil erst alle anderen Ermittlungsansätze erschöpft worden sein müssen. Zum anderen heißt es in entsprechenden Richtlinien für Staatsanwälte, dass das Interesse der Öffentlichkeit und die Bereitschaft, Hinweise zu geben, leiden könnten, wenn zu oft öffentlich gefahndet wird.

Zudem ergeben sich auch Nachteile für Ermittler, die die Öffentlichkeit um Hilfe bitten: Für Täter oder Komplizen könnte der öffentliche Aufruf eine Warnung sein - und für Nachahmer ein Anreiz, selbst Straftaten zu begehen.

Und schließlich ist zu bedenken, dass einmal im Internet veröffentlichte Fotos schwierig aus der Welt zu schaffen sind. Dies kann für die Opfer später zum Nachteil werden und erschwert möglicherweise die Resozialisierung der Täter.